Braquage spectaculaire d’une banque en Allemagne : 30 millions d’euros de préjudice selon la police
Des cambrioleurs ont braqué une succursale de la caisse d’épargne à Gelsenkirchen, dans l’ouest de l’Allemagne, le week-end dernier; la police a estimé mardi 30 décembre le préjudice à environ 30 millions d’euros. Armés d’une perceuse géante, les suspects, toujours non identifiés, ont fait irruption et vidé près de 3 000 coffres contenant argent liquide, or et bijoux, a déclaré un porte-parole à l’AFP.
