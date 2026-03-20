Bohicon: un chauffeur blessé aux yeux après un jet de pierres, un bus gravement endommagé

Un incident grave s’est produit mercredi 18 mars 2026 à Bohicon, sur l’axe reliant Cotonou à Parakou. Un bus de la compagnie nigérienne ADM‑Voyage a subi d’importants dégâts matériels après que son chauffeur a été atteint aux yeux par des projectiles lancés par des passagers mécontents.

Selon les premiers éléments rapportés par Fraternité, le véhicule avait quitté Cotonou et effectué un arrêt au parc à bus d’Agbangon, à Bohicon. C’est à la suite de cet arrêt que des tensions sont apparues entre certains clients et l’équipage.

La situation a dégénéré peu après, à hauteur d’Avogbanan.

Au cours de l’altercation, des pierres ont été lancées en direction du bus. L’un des projectiles a atteint le chauffeur aux yeux. Sous une pluie légère, celui-ci a perdu momentanément la vue et le contrôle du véhicule.

Le bus a alors quitté sa trajectoire, percuté plusieurs arbres en bordure de route, avant de s’immobiliser.

Aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Plusieurs passagers ont toutefois été blessés et le véhicule a subi de lourds dommages matériels.

Les informations ont été confirmées par Radio Alohado, citant des témoins présents sur les lieux. Les circonstances exactes de l’incident et les responsabilités seront précisées par les autorités compétentes, attendues pour faire toute la lumière sur cet épisode de violence en transport public.