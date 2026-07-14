Benin: Eugène Azatassou exprime ses attentes vis à vis des sénateurs

​Alors que l’installation du tout nouveau Sénat suscite de nombreuses interrogations au sein de l’opinion publique, le parti d’opposition « Les Démocrates », par la voix de son responsable Eugène Azatassou, exprime ses attentes pour cette institution.

Opposé au départ à sa création, Eugène Azatassou, responsable politique de l’opposition prend acte de l’existence du sénat comme nouvelle institution de la République. Il appelle les futurs sénateurs à faire preuve de responsabilité et de dépassement de soi afin de garantir la crédibilité de cette chambre dite haute.

​La préservation de la réputation personnelle comme gage de rigueur

​Pour Eugène Azatassou, le profil et le parcours des personnalités appelées à siéger au sein du Sénat constituent un premier rempart contre d’éventuelles dérives. Il estime que ces responsables, parvenus au sommet de leur carrière professionnelle et politique, auront naturellement à cœur de préserver leur réputation et leur image publique.

​Selon ses déclarations, chacun de ces futurs membres s’investira pleinement pour offrir une belle image de lui-même et démontrer son intérêt supérieur pour la nation. Cette quête de respectabilité personnelle et professionnelle devrait ainsi, à ses yeux, les conduire à agir de manière rigoureuse en contribuant activement et sereinement au bon fonctionnement de l’institution.

​Dépasser les clivages politiques pour un Sénat de consensus

​L’autre attente majeure formulée par le cadre du parti de l’opposition concerne la neutralité politique de la haute chambre. Eugène Azatassou insiste sur la nécessité d’éviter que le Sénat ne devienne le prolongement ou le terrain d’expression des rivalités politiques personnelles qui animent la scène béninoise, notamment l’antagonisme historique entre les figures majeures que sont Patrice Talon et Boni Yayi.

​Il se montre toutefois optimiste quant à la capacité des sénateurs à s’élever au-dessus de ces clivages partisans. Soulignant le fait que cette assemblée sera composée de personnalités d’expérience capables de mesurer les enjeux sous toutes leurs dimensions, il préconise la mise en place d’un bureau de consensus.

Pour lui, la future équipe dirigeante devra s’atteler à rassembler toutes les sensibilités et à travailler à l’unisson, plutôt que de s’ériger en un bureau d’écrasement de la minorité.

​Une crédibilité qui se construira par l’action

​Face aux doutes et aux critiques persistantes qui entourent encore le rôle réel et l’utilité de cette nouvelle institution dans le paysage institutionnel béninois, l’homme politique estime que le débat doit désormais se déplacer sur le terrain de la pratique.

​Pour Eugène Azatassou, le meilleur moyen de faire taire les sceptiques réside dorénavant dans l’action concrète. Il soutient que la crédibilité future du Sénat dépendra beaucoup moins des controverses théoriques qui ont jalonné sa création que de la rigueur et de l’efficacité avec lesquelles ses membres accompliront la mission républicaine qui leur est désormais confiée.