Grand Corps Malade défend Bally Bagayoko, son ancien entraîneur et maire de Saint-Denis

Grand Corps Malade a pris la défense de son ancien entraîneur et ami, Bally Bagayoko, lors d’une interview début juillet sur M Radio, alors que l’artiste prépare la sortie d’un nouvel album prévue le 18 septembre et une tournée nationale en 2027 comportant notamment deux concerts à l’Adidas Arena de Paris les 12 et 13 mars. Au cours de cet entretien, le slameur a rappelé son lien ancien avec Bagayoko et salué son parcours sportif et politique.

Polyvalent, Grand Corps Malade est aussi actif au cinéma : il a coréalisé La Vie scolaire en 2019 et Monsieur Aznavour en 2024. L’artiste, qui fêtera ses 49 ans le 31 juillet, a déjà dévoilé deux nouveaux titres extraits de son prochain disque, Le prochain rêve — en duo avec Styleto — et J’en ai pas encore fini. Ces sorties précèdent une tournée annoncée pour 2027, qui doit parcourir la France.

Sur M Radio, l’ancien sportif est revenu sur son enfance au Blanc-Mesnil et sur sa pratique du basket-ball, évoquant notamment l’influence de son premier entraîneur. Il a insisté sur le rôle de cet homme dans sa formation et sur la proximité qui les unit encore aujourd’hui.

Grand Corps Malade loue le parcours et l’engagement de Bally Bagayoko

L’homme auquel il fait référence est Bally Bagayoko, âgé de 52 ans. Ancien joueur de Nationale 3, Bagayoko a entraîné l’équipe du Saint-Denis Union Sports, club où Grand Corps Malade — de son vrai prénom Fabien — a évolué. Grand Corps Malade a décrit Bagayoko comme « un pilier » de l’équipe, un formateur attaché à la transmission des compétences sportives.

Après sa carrière sportive, Bally Bagayoko s’est engagé en politique. Il a été adjoint auprès des maires communistes de Saint-Denis de 2001 à 2020 et a exercé la fonction de vice-président du Département entre 2008 et 2015. Membre de La France insoumise, il a été élu maire de Saint-Denis au printemps dernier, selon les éléments rapportés lors de l’entretien.

Dans l’émission, Grand Corps Malade a également dénoncé les attaques à caractère raciste dont son ami a été l’objet et a salué la dignité et l’humanité de Bagayoko, rappelant qu’ils ont d’abord été entraîneur et joueur, puis coéquipiers et amis. Ces propos ont été relayés par Bally Bagayoko sur son compte X le 15 juillet 2026, sous une forme célébrant les souvenirs partagés et l’importance des passeurs et des encourageants dans la jeunesse.

Les éléments relatés lors de l’intervention sur M Radio s’inscrivent dans une actualité croisée : la promotion du nouvel album et de la tournée de Grand Corps Malade, et la visibilité politique accrue de Bally Bagayoko depuis son élection municipale. Les publications et extraits audio cités lors de l’émission ont été diffusés publiquement.