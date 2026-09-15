Afrique du Sud : six femmes retrouvées mortes, Ramaphosa presse la police

La découverte mardi d’un sixième corps de femme en deux mois dans l’est du Gauteng a poussé Cyril Ramaphosa à demander une enquête prioritaire. Les autorités n’ont pas encore établi de lien public entre l’ensemble des affaires.

Six corps de femmes ont été découverts en environ deux mois dans plusieurs secteurs d’Ekurhuleni, à l’est de Johannesburg. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a demandé mardi 15 septembre que les enquêtes soient traitées en priorité par la police, après la découverte d’un sixième corps à KwaThema.

Les premières découvertes se concentraient autour de Kempton Park et de l’axe de la R21. Quatre corps avaient été signalés au cours des deux derniers mois, puis un cinquième a été retrouvé lundi à Olifantsfontein et un sixième mardi à KwaThema, dans la municipalité d’Ekurhuleni.

Les autorités n’ont pas annoncé publiquement que les six décès étaient liés. La police a constitué une équipe multidisciplinaire pour examiner les dossiers, comparer les éléments recueillis et déterminer si certaines affaires présentent des connexions.

Cyril Ramaphosa a indiqué avoir été informé par le ministre de la Police et le commissaire national par intérim. Il a demandé aux enquêteurs de mobiliser les ressources nécessaires et de traiter ces affaires comme une priorité, alors que les découvertes successives ont accru l’inquiétude parmi les habitantes de la zone.

Le président de la commission de la police au Parlement, Ian Cameron, a également appelé le public à coopérer avec les enquêteurs. Le Parlement a indiqué que la commission suivrait l’évolution des investigations tout en laissant les services de police conduire leur travail.

Parmi les victimes identifiées figure Elizabeth Moselakgomo, portée disparue après être sortie courir et dont le corps a ensuite été identifié par sa famille. La sixième femme a été retrouvée le 15 septembre au bord d’une route à KwaThema, et son identité n’avait pas encore été rendue publique dans les premières communications policières.