Canada : un homme tué par un animal encore non identifié, l’hypothèse de l’ours écartée

L’autopsie d’un homme de 21 ans retrouvé mort dans une communauté autochtone du Manitoba attribue son décès à une attaque animale. L’espèce responsable reste inconnue et les autorités ont écarté la piste d’un ours.

Un homme de 21 ans a été tué par un animal encore non identifié dans la Nation crie de Sapotaweyak, au Manitoba. L’autopsie a établi une attaque animale comme cause préliminaire du décès, mais les autorités canadiennes ont écarté l’hypothèse d’un ours.

La Gendarmerie royale du Canada a annoncé le lundi 14 septembre 2026 avoir été alertée cinq jours plus tôt d’une mort jugée suspecte dans cette communauté située dans l’ouest du Manitoba. Les policiers de Swan River ont découvert le jeune homme sans vie sur une route et confié l’enquête aux services des crimes majeurs.

Les résultats préliminaires de l’autopsie ont ensuite orienté les enquêteurs vers une attaque animale. La Gendarmerie n’a toutefois pas déterminé l’espèce en cause. Les services de Conservation du Manitoba, dont l’équipe spécialisée dans les attaques de prédateurs, participent aux recherches.

La victime a été identifiée par sa famille comme Moses Campeau. Sa mère, Paula Campeau, a raconté à la presse locale que son fils avait été retrouvé grièvement blessé alors qu’il se déplaçait à pied dans la communauté. Ces précisions proviennent de son témoignage et ne figurent pas dans le communiqué policier.

Paula Campeau pensait initialement qu’un ours noir pouvait être responsable. Un porte-parole provincial a cependant indiqué au Winnipeg Free Press que cette possibilité avait été éliminée par les premières vérifications. Les autorités n’ont pas désigné d’autre animal à ce stade.

Le communiqué de la Gendarmerie royale du Canada daté du 14 septembre ne qualifie pas l’affaire d’homicide et ne précise pas comment l’animal a attaqué Moses Campeau. L’espèce responsable reste officiellement inconnue.

Le 14 septembre, le chef de la communauté, Nelson Genaille, a indiqué que des caméras avaient été installées dans le secteur et que des agents supplémentaires surveillaient le périmètre. Les habitants ont été invités à éviter les déplacements seuls, en particulier la nuit, et à signaler toute présence d’animaux sauvages.