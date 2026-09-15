86,9 millions de streams : Black Sherif mène les Ghanéens au Nigeria

Le chanteur ghanéen domine ses compatriotes dans le classement nigérian de mi-année, avec 86,9 millions d’écoutes comptabilisées au premier semestre 2026.

Black Sherif s’est hissé au premier rang des artistes ghanéens les plus streamés au Nigeria à mi-parcours de 2026. Le chanteur totalise 86,9 millions d’écoutes sur la période, d’après le bilan de mi-année diffusé par TurnTable Charts.

Ce volume lui vaut également la 19e place du classement général des artistes les plus écoutés dans le pays. Il devance ainsi tous les autres musiciens ghanéens recensés dans ce relevé, au sein d’un marché largement dominé par les vedettes nigérianes.

Son album « IRON BOY » porte une part importante de cette performance. Le projet cumule 50,37 millions de streams au Nigeria et occupe la première place des albums non nigérians les plus écoutés au cours du premier semestre.

La présence simultanée de l’artiste et de son album dans ces deux classements mesure la circulation de son catalogue au-delà du Ghana. Les chiffres ont été relayés lundi 14 et mardi 15 septembre par plusieurs plateformes spécialisées dans le suivi des classements musicaux africains.

Cette nouvelle statistique intervient moins d’une semaine après la percée de son autre projet, « SUN SHERIF ». Le 9 septembre, ses six titres avaient intégré le Top 14 d’Apple Music au Ghana.