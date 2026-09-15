Ligue des champions CAF : Sundowns défendra son titre contre Wiliete

Mamelodi Sundowns affrontera Wiliete de Benguela au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. TP Mazembe-Club Africain figure parmi les autres affiches pour une place en phase de groupes.

Mamelodi Sundowns lancera la défense de son titre contre Wiliete Sport Clube de Benguela au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF 2026-2027. La CAF a confirmé mardi 15 septembre le tableau, avec des matches aller du 16 au 18 octobre et les retours du 23 au 25 octobre.

Le club sud-africain, exempté du premier tour, entrera directement en lice face au représentant angolais. Wiliete a validé son billet en éliminant Foresters FC des Seychelles 5-0 sur l’ensemble des deux matches. L’international angolais Mabululu a inscrit trois des cinq buts de son équipe, dont l’unique réalisation du retour remporté 1-0 à Lubango.

Une autre affiche opposera le TP Mazembe au Club Africain. Les Congolais ont sorti Medeama sur un score cumulé de 4-1, avec deux victoires, tandis que le club tunisien a résisté au Djoliba AC pour se qualifier 3-2 sur l’ensemble de la double confrontation. Le vainqueur de ce duel accédera à la phase de groupes.

Le deuxième tour proposera aussi APR FC-Zamalek, Al-Swehly-Espérance de Tunis, Maghreb de Fès-ASEC Mimosas, Teungueth FC-Colombe Sportive et Rangers International-MC Alger. Le club nigérian s’est qualifié après avoir éliminé l’AS Sobemap aux tirs au but au premier tour.

Pyramids FC, vainqueur 7-1 sur l’ensemble des deux matches contre Gor Mahia, affrontera El Merriekh Bentiu. Les seize vainqueurs du deuxième tour préliminaire rejoindront la phase de groupes, dont le coup d’envoi est prévu à la fin du mois de novembre.