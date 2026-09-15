Bénin

Bénin: l’activiste Aimé Agbokoun déposé en prison

​L’étau se resserre autour de l’activiste des réseaux sociaux Aimé Agbokoun . Après quelques jours de garde à vue, il vient d’être placé sous mandat de dépôt.

Edouard Djogbénou
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En prison, Image d'Illustration
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L’activiste des réseaux sociaux, Aimé Agbokoun n’est plus libre de ses mouvements. Présenté au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il fut déposé au terme de son audition.

Interpellé par le Centre national d’investigation numérique, l’activiste des réseaux sociaux est poursuivi pour des faits présumés de harcèlement via les moyens électroniques.

Sa poursuite serait liée à des publications sur les réseaux sociaux. Aucune précision pour l’heure sur ce qui lui est réellement reproché.

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