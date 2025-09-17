PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Blackstone promet 90 milliards de livres au Royaume‑Uni

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Grève : antennes et site de RFI perturbés

La Fed réduit ses taux, un gouverneur promu par Trump réclamait une baisse plus nette

États-Unis : le dollar recule après la baisse des taux de la Fed

Crise avec les États-Unis: le Venezuela lance des manœuvres sur une île caribéenne

Mobilisation à Paris contre la nouvelle offensive israélienne à Gaza

Nucléaire : l’Iran prêt à une solution juste avec les Européens

Francesca Bellettini, DG adjointe de Kering, prend la tête de Gucci

Ghazi Hamad du Hamas sur Al Jazeera après la frappe israélienne au Qatar

Brésil : Jair Bolsonaro touché par un cancer de la peau (médecin)

Baalbeck : deux tués dans une frappe israélienne contre une voiture

VOIR TOUS LES FLASHS

Le fonds d’investissement Blackstone s’est engagé à investir 90 milliards de livres (104 milliards d’euros) sur dix ans au Royaume-Uni, principal volet d’une série d’investissements d’entreprises américaines dévoilée mercredi par Londres à l’occasion de la visite d’État de Donald Trump. Au total, les investissements privés américains annoncés depuis dimanche vers le Royaume‑Uni s’élèvent à 150 milliards de livres (173 milliards d’euros), un record pour une visite d’État sur le sol britannique, selon un communiqué du gouvernement.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!