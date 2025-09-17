Blackstone promet 90 milliards de livres au Royaume‑Uni

Le fonds d’investissement Blackstone s’est engagé à investir 90 milliards de livres (104 milliards d’euros) sur dix ans au Royaume-Uni, principal volet d’une série d’investissements d’entreprises américaines dévoilée mercredi par Londres à l’occasion de la visite d’État de Donald Trump. Au total, les investissements privés américains annoncés depuis dimanche vers le Royaume‑Uni s’élèvent à 150 milliards de livres (173 milliards d’euros), un record pour une visite d’État sur le sol britannique, selon un communiqué du gouvernement.