Berlin condamne l'offensive israélienne en cours à Gaza

Par BENIN WEB TV
Un responsable militaire israélien annonce le lancement de l'offensive principale sur Gaza

Nord Stream : un juge italien ordonne l'extradition d'un Ukrainien vers l'Allemagne

RTVE : l'Espagne boycottera l'Eurovision si Israël participe

Trump réclame 15 milliards de dollars au New York Times pour diffamation

Gaza : enquête onusienne accuse Israël de «génocide»

Gaza lourdement bombardée après la visite de Marco Rubio à Jérusalem, selon des témoins

États-Unis : Trump place un de ses conseillers à la Réserve fédérale

Washington ne voit plus Bogota comme alliée contre le narcotrafic, affirme le président colombien

États-Unis: Donald Trump annonce qu'il signera un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

Lecornu annonce la fin des avantages à vie pour les ex-ministres dès le 1er janvier 2026

Le 16 septembre, l’Allemagne a condamné la nouvelle phase de l’offensive israélienne sur la ville de Gaza, estimant qu’elle « va complètement dans la mauvaise direction », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul. Berlin a lancé « un appel pressant au gouvernement israélien, ainsi qu’à tous ceux qui sont en contact avec le Hamas », afin de retrouver « la voie des négociations de cessez-le-feu et d’un accord sur la libération des otages », a-t-il ajouté lors d’un point-presse.

