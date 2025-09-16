Berlin condamne l’offensive israélienne en cours à Gaza

Le 16 septembre, l’Allemagne a condamné la nouvelle phase de l’offensive israélienne sur la ville de Gaza, estimant qu’elle « va complètement dans la mauvaise direction », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul. Berlin a lancé « un appel pressant au gouvernement israélien, ainsi qu’à tous ceux qui sont en contact avec le Hamas », afin de retrouver « la voie des négociations de cessez-le-feu et d’un accord sur la libération des otages », a-t-il ajouté lors d’un point-presse.