Bérénice Béjo : « Je n’ai jamais voulu déclencher de polémique » et son souvenir amer des Césars

Jeudi 26 février 2026, la 51e cérémonie des Césars s’est tenue à l’Olympia, à Paris, et a rassemblé le monde du cinéma français autour d’une soirée retransmise en clair sur Canal+ et CStar. Parmi les visages attendus, celui de Jean Dujardin, très élégant et présent tout au long de la soirée, a suscité l’attention des photographes et des invités, notamment du fait d’une rencontre imprévue avec son ex-compagne Alexandra Lamy dans la salle du IXe arrondissement.

À 53 ans, Jean Dujardin est arrivé en costume noir, affichant sourire et disponibilité: il a pris le temps de poser avec des fans à l’extérieur avant de rejoindre l’after party du Fouquet’s. Sa présence a été l’un des éléments remarqués de la soirée, tandis que l’événement, animé par Benjamin Lavernhe et présidé par Camille Cottin, réunissait la profession pour la remise des prix.

Alexandra Lamy, 54 ans, était également au rendez-vous, vêtue d’une longue robe noire dos-nu signée Patou — une pièce citée à 1 390 euros — et chaussée de souliers Louboutin. Les deux anciens partenaires n’ont pas posé côte à côte sur le tapis rouge, mais leur co-présence a ravivé l’attention médiatique sur leur histoire commune, née pendant la période de la série Un gars, une fille et officiellement conclue par un divorce en 2014.

Quinze ans après The Artist, l’ombre d’une promotion tourmente encore certains

La soirée a aussi rappelé le souvenir de la promotion intense autour du film The Artist, dont la réussite internationale a profondément marqué les carrières des principaux interprètes. La dernière venue d’Alexandra Lamy aux Césars remontait à 2012, année où Jean Dujardin était nommé pour ce film; cette année-là, le César du meilleur acteur avait été remporté par Omar Sy pour Intouchables. Quinze ans après, acteurs et témoins évoquent toujours l’impact médiatique de cette période.

Bérénice Béjo, récompensée pour son rôle de Peppy Miller, avait exprimé en 2014 dans Grazia un « malaise persistant » lié à la surmédiatisation de Jean Dujardin pendant la promotion du film. Elle expliquait que « la presse a mis plus en avant Jean Dujardin que moi » et précisait qu’elle n’avait « jamais voulu déclencher de polémique », tout en affirmant, au moment de recevoir le César de la meilleure actrice, « Je le voulais ! ».

Dans le même temps, Béjo soulignait que cette situation n’était « ni la faute » de l’un ni de l’autre, renvoyant la responsabilité aux médias. Invitée sur C à Vous, elle a par ailleurs raconté avec humour l’extrême intensité de la tournée promotionnelle : des interviews « complètement loufoques » où elle et Jean Dujardin se renvoyaient parfois leurs réponses tant la pression et la répétition avaient altéré leur manière de communiquer.

Le succès de The Artist — mentionné au fil des récompenses comme les Césars, les Oscars et d’autres distinctions internationales — a ainsi engendré une exposition massive, facteur d’appréciations contrastées parmi les protagonistes. La surmédiatisation de cette période est régulièrement citée comme ayant laissé des traces personnelles et professionnelles.

Avec le temps, les acteurs évoquent principalement les épisodes marquants de cette étape de leur carrière, oscillant entre reconnaissance internationale et tensions liées à l’attention médiatique.