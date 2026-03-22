Bénin : voici les raisons de la démission de Guy Mitokpè du parti Les Démocrates

Le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè, a annoncé sa démission ce dimanche 22 mars 2026. Derrière cette décision, l’homme politique évoque la fin d’un cycle, des consultations internes et une volonté de se tourner vers de nouveaux défis.

La démission de Guy Dossou Mitokpè du parti Les Démocrates n’est pas le fruit d’un hasard. Dans sa déclaration rendue publique ce dimanche 22 mars 2026, l’ex-secrétaire à la communication expose clairement les raisons qui ont motivé son départ.

Première explication avancée : la fin d’un cycle politique. Après plusieurs années d’engagement, il estime être arrivé au terme de son parcours au sein du parti. « Après toutes ces consultations, une seule option est revenue continuellement avec insistance : Nous avons tout donné et nous sommes à la fin d’un cycle…. », a-t-il affirmé.

Cette décision est également le résultat d’une large consultation à la base. Guy Mitokpè indique avoir échangé avec les responsables de la 16ème circonscription électorale, ainsi qu’avec les militants et ses soutiens réunis au sein des regroupements « Les amis de Guy Dossou Mitokpè ». Ces discussions ont fait émerger une même conclusion : la nécessité de tourner la page.

Autre raison évoquée, de manière plus implicite : un décalage avec l’évolution du contexte politique et des pratiques internes. Sans accuser directement son ancien parti, il laisse entendre que ses valeurs ne trouvent plus le même écho. « Dans cette arène politique où les vents tournent parfois plus vite que les consciences… », a-t-il déclaré, en référence à des dynamiques qu’il semble ne plus partager.

L’ancien responsable insiste aussi sur l’intensité de son engagement passé pour justifier son choix. « J’ai tout donné. J’ai offert mon énergie, ma loyauté et ma jeunesse… », souligne-t-il, laissant entendre qu’il n’a plus rien à prouver au sein de cette formation politique.

Enfin, Guy Mitokpè met en avant une ambition intacte et une volonté de se projeter vers l’avenir. « On ne peut rester indéfiniment dans le deuil des structures quand l’avenir du pays nous appelle ailleurs », affirme-t-il. Pour lui, il est temps d’explorer de nouveaux horizons et de relever d’autres défis au service du Bénin.

Malgré ce départ, il garde un ton apaisé et reconnaissant envers Les Démocrates et ses leaders, notamment l’ancien président Thomas Boni Yayi.

Avec cette démission, Guy Mitokpè ouvre une nouvelle page de son parcours politique, dans un contexte marqué par les enjeux de la présidentielle de 2026.