Bénin: les membres du Sénat en séance plénière le 6 août prochain

Après leur installation officielle et l’adoption de leur règlement intérieur le 30 juillet dernier, les membres de la nouvelle haute chambre parlementaire se préparent pour une étape clé.

Après l’étude de la conformité à la constitution du règlement intérieur qui se fera ce lundi 3 août, les sénateurs ont programmé une séance plénière au Réunis en séance au jeudi 6 août 2026 à Porto-Novo.

Au cours de cette séance plénière, les sénateurs passeront certainement à la désignation de leur tout premier bureau exécutif, un acte fondamental indispensable pour lancer les activités de cette nouvelle institution.

​Une direction restreinte pour piloter l’institution

​L’organe dirigeant du Sénat béninois se compose d’un Président, d’un Vice-président et d’un Rapporteur. Élus par leurs pairs pour un mandat de cinq ans renouvelable, ces membres formeront la tête pensante de la chambre haute.

​Le Président du Sénat assurera la direction des travaux et des séances plénières, tout en représentant l’institution auprès des autres pouvoirs de l’État. Le Vice-président l’assistera dans ses prérogatives et assurera son intérim si nécessaire, tandis que le Rapporteur veillera au bon déroulement des délibérations, au suivi des textes et à la tenue des procès-verbaux des audiences. Ce trio bénéficie de l’autonomie administrative et financière reconnue au Sénat pour garantir son bon fonctionnement au quotidien.

​Attributions et missions démocratiques de la chambre haute

​Issu de la dernière révision constitutionnelle, le Sénat béninois vient enrichir l’architecture démocratique du pays en introduisant un parlement bicaméral aux côtés de l’Assemblée nationale. Ses missions s’articulent autour de plusieurs axes majeurs de gouvernance :

​ Le travail législatif et la régulation politique : Les sénateurs interviennent directement dans le processus de vote des lois, en participant au contrôle et à l’examen approfondi des textes d’intérêt national.

Les sénateurs interviennent directement dans le processus de vote des lois, en participant au contrôle et à l’examen approfondi des textes d’intérêt national. ​ La préservation de l’unité nationale : Représentant l’ensemble du territoire, la chambre haute est pensée comme un espace de modération, d’équilibre et de concertation garantissant la stabilité républicaine.

Représentant l’ensemble du territoire, la chambre haute est pensée comme un espace de modération, d’équilibre et de concertation garantissant la stabilité républicaine. ​Le contrôle de l’action gouvernementale : À l’instar des députés, le Sénat dispose de mécanismes d’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par l’exécutif.

​Une fois l’instance dirigeante installée, la haute chambre pourra structurer ses commissions permanentes et engager pleinement la dynamique de ses travaux pour la législature.