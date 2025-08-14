Bénin – Usage irrespectueux de la soutane: l’Église du Christianisme Céleste met en garde des tiktokeurs

L’Église du Christianisme Céleste (ECC), Saint Siège – Paroisse Mère de Porto-Novo, a exprimé sa vive inquiétude face à l’utilisation jugée irrespectueuse de la robe de prière dans des vidéos diffusées sur TikTok par Boris El Chocozi et Tata Nadia. L’institution religieuse exige des excuses publiques et le retrait immédiat des contenus incriminés.

Dans un communiqué officiel diffusé par sa Cellule de Communication Digitale, l’Église du Christianisme Céleste a dénoncé la profanation de la soutane, vêtement sacré symbolisant la consécration et l’adoration. Selon l’ECC, détourner cet uniforme pour des sketches humoristiques constitue une offense grave à l’Église, à ses fidèles et à l’héritage du prophète fondateur SBJ Oschoffa.

Les vidéos en question, publiées sur la plateforme TikTok, montrent les créateurs de contenus Boris El Chocozi et Tata Nadia vêtus de la robe de prière dans des mises en scène comiques. L’Église souligne que ce type d’usage, qualifié de moquerie, va à l’encontre du respect dû aux symboles religieux.

Avertissement solennel aux créateurs de contenus

L’ECC a mis en garde l’ensemble des créateurs de contenus, quelle que soit la plateforme utilisée, contre tout usage abusif ou profanatoire des symboles et uniformes de l’Église. Elle rappelle que de tels actes peuvent entraîner des sanctions disciplinaires internes et des poursuites judiciaires conformément aux lois béninoises et aux textes internes de l’institution.

Dans sa déclaration, l’Église exige que les deux influenceurs concernés présentent, « sans délai », des excuses publiques officielles via les mêmes canaux de diffusion que ceux utilisés pour publier les vidéos, et procèdent au retrait immédiat des contenus jugés offensants.

« Le zèle de ta maison me dévore » (Psaume 69:10, Deutéronome 22:5), peut on lire à la fin du communiqué qui souligne la détermination de l’Église à protéger ses symboles sacrés.