Bénin: une rencontre décisive annoncée ce vendredi entre Wadagni et des représentants des AME

À trois jours de la rentrée scolaire, le président de la République, Romuald Wadagni, tient ce vendredi 11 septembre 2026 une séance de travail décisive au Palais de la Marina avec le bureau national de la Fédération nationale des collectifs des enseignants pré-insérés du Bénin (FéNaCEPIB).

La délégation syndicale examinera avec le chef de l’État, les conditions, les critères et le calendrier précis du passage des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) vers le statut d’Agent contractuel de droit public de l’État (ACDPE).

Ce dossier sensible, le président Romuald Wadagni l’avait déjà pris en charge sous l’administration précédente en tant que ministre d’État chargé de l’économie.

Selon la cellule de communication de la FéNaCEPIB, cette rencontre au sommet représente l’aboutissement d’un long processus de concertation amorcé dès 2024.

Considérés comme des maillons indispensables à la continuité pédagogique sur l’ensemble du territoire national, les enseignants pré-insérés fondent de fortes attentes sur cette séance de travail avec le chef de l’État.

. Les discussions portent notamment sur les critères d’éligibilité, la valorisation de l’ancienneté, les modalités d’évaluation, ainsi que la sécurisation des droits sociaux et des perspectives de carrière.

Appelant ses adhérents au calme et à la vigilance, la fédération a promis de restituer fidèlement l’ensemble des arbitrages présidentiels à sa base, réaffirmant sa volonté de parvenir à une issue équitable qui consacrera la stabilisation professionnelle de milliers d’enseignants.