Bénin : un défi de 10 millions de pas avant la Kermesse du Cœur

Jusqu’au 25 septembre, un challenge collectif invite le public à cumuler 10 millions de pas via DIZONLI, avant une journée gratuite de prévention et de fitness à Cotonou.

Le défi national « 10 millions de pas pour le cœur » se poursuit jusqu’au 25 septembre 2026. Lancé par l’association béninoise Au Cœur de la Vie, il propose aux participantes et participants d’additionner leurs pas dans l’application DIZONLI, avec un objectif collectif fixé à 10 millions.

Pour rejoindre le challenge, il faut installer DIZONLI, créer un compte, rechercher le groupe « KERMESSE DU CŒUR » puis activer le défi dans l’espace Challenge. L’association précise que les pas ne sont comptabilisés qu’après avoir appuyé sur le bouton « Démarrer le challenge ».

La mobilisation mène à la quatrième Kermesse du Cœur, programmée le samedi 26 septembre au Majestic Cinéma, ex-Canal Olympia, à Cotonou. L’entrée est libre et un dépistage gratuit est annoncé pour la tension artérielle, la glycémie, l’indice de masse corporelle et le tour de taille.

La journée doit commencer à 7 heures avec de la cardio-dance, avant un talk-show sur la prévention cardiovasculaire et des initiations aux gestes de premiers secours. Le programme prévoit aussi un espace consacré aux cardiopathies congénitales de l’enfant et une zone de relaxation autour du stress.

Le format mêle mouvement, informations de santé et gestes concrets plutôt qu’une journée exclusivement centrée sur des consultations. Les organisateurs rappellent que le dépistage proposé sur place ne remplace pas une consultation médicale lorsque celle-ci est nécessaire.

Le contexte local donne du relief à l’initiative. En avril 2026, le bureau Afrique de l’Organisation mondiale de la santé rappelait qu’au Bénin, l’enquête STEPS 2023 estimait la prévalence de l’hypertension à 19,2 %, dans un pays où les maladies cardiovasculaires figurent parmi les principales maladies non transmissibles suivies par les autorités sanitaires.

Les résultats du défi doivent être annoncés le 25 septembre, avant la remise des lots le lendemain pendant la Kermesse. Les inscriptions facilitent l’accueil, mais l’accès à la journée du 26 septembre reste libre selon l’organisation.