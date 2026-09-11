Mariah Carey s’affiche avec ses jumeaux de 15 ans dans de nouvelles photos de famille

Mariah Carey apparaît complice avec Moroccan et Monroe, ses jumeaux de 15 ans, dans plusieurs nouvelles photos familiales partagées cette semaine sur Instagram.

Mariah Carey a offert à ses abonnés un rare moment de complicité avec ses jumeaux Moroccan et Monroe, âgés de 15 ans. La chanteuse américaine apparaît avec ses enfants dans de nouvelles photos partagées cette semaine sur Instagram, loin des tapis rouges et des mises en scène spectaculaires qui accompagnent habituellement ses apparitions publiques.

Dans une série de clichés relayée le 10 septembre par People, la star pose dans un photomaton avec ses deux adolescents au cours d’une sortie à l’Arte Museum. La séquence, très détendue, montre le trio en train de multiplier les poses devant l’objectif. Les images ont rapidement attiré les réactions de fans, nombreux à souligner la ressemblance entre la chanteuse et ses enfants.

Un autre instant familial avait été publié la veille par Moroccan sur son propre compte Instagram. Sur cette photo prise face à un miroir, l’adolescent apparaît aux côtés de sa mère tandis que Monroe tient le téléphone. Le cliché, repris par E! News, offre un nouvel aperçu de la vie privée d’une artiste qui protège généralement ses enfants d’une exposition médiatique trop importante.

Mariah Carey parle pourtant régulièrement de la personnalité de Moroccan et Monroe lorsqu’elle est interrogée sur sa vie de mère. Elle a décrit au fil des années son fils comme passionné par la technologie et sa fille comme très créative, tout en insistant sur son souhait de leur offrir une enfance aussi équilibrée que possible malgré sa célébrité.

Les deux adolescents accompagnent ponctuellement leur mère lors de voyages ou d’événements. Ils étaient notamment apparus à ses côtés pendant plusieurs déplacements familiaux et ont déjà participé à certaines séquences publiques de la chanteuse, sans devenir pour autant des figures permanentes de ses réseaux sociaux.

Mariah Carey partage Moroccan et Monroe avec son ex-mari Nick Cannon. Le couple s’est marié en 2008 avant de divorcer en 2016. Les jumeaux, nés en avril 2011, ont célébré leurs 15 ans au printemps dernier.