Bénin: lancement officiel de la campagne 2026-2027 de commercialisation des amandes de karité sous le régime du marché libre

​La campagne de commercialisation des amandes de karité pour le compte de la saison 2026-2027 a été officiellement lancée le mercredi 9 septembre 2026 et s’étendra jusqu’au lundi 31 mai 2027, date retenue pour sa clôture.

Par l’entremise d’un communiqué conjoint, les ministères en charge du Commerce intérieur, de l’Agriculture et du Tourisme ont défini les orientations de cette nouvelle saison, en invitant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à respecter scrupuleusement le cadre réglementaire régissant le secteur.

​Pour cette édition, les autorités publiques ont retenu le principe du marché libre pour l’achat des amandes auprès des producteurs. Ce mécanisme implique l’absence de fixation directe d’un tarif plancher ou obligatoire par l’État, le prix d’achat étant déterminé d’un commun accord entre vendeurs et acheteurs en fonction des dynamiques de l’offre et de la demande.

Tout en formulant des vœux pour une campagne fructueuse, les départements ministériels signataires insistent sur la stricte conformité aux dispositions légales établies pour assurer la fluidité et l’équité des échanges tout au long de la période.