Bénin : les exportations reculent de 18,4 % au deuxième trimestre 2026

Au deuxième trimestre 2026, les exportations béninoises ont reculé de 18,4 % par rapport au trimestre précédent, à 188,8 milliards de FCFA. Sur un an, elles restent toutefois en hausse de 59,3 %, tandis que les importations progressent de 3,7 % sur trois mois.

Les exportations de marchandises du Bénin ont reculé de 18,4 % au deuxième trimestre 2026 par rapport aux trois premiers mois de l’année, à 188,8 milliards de FCFA, tandis que les importations ont progressé de 3,7 % à 488,2 milliards, selon le dernier bulletin de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD).

Le repli trimestriel des ventes à l’étranger contraste avec leur forte progression sur un an. Par rapport au deuxième trimestre 2025, les exportations affichent une hausse de 59,3 %. Les importations, elles, diminuent de 4,1 % en glissement annuel.

L’INStaD attribue la baisse des exportations par rapport au premier trimestre principalement au recul des ventes de bateaux spécialisés, qui pèse pour 21,1 points de pourcentage, devant le coton non cardé ni peigné (-3,9 points) et certaines graisses végétales (-3,4 points).

Le coton reste néanmoins le premier produit exporté sur la période, avec 63,6 milliards de FCFA de ventes pour 67 729,5 tonnes. Il devance les fruits à coque comestibles, évalués à 27,1 milliards de FCFA, puis les tourteaux et les fèves de soja, proches de 18 milliards chacun.

Le Bangladesh et l’Inde en tête des clients

La géographie des débouchés reste fortement concentrée. Le Bangladesh absorbe 31,7 % de la valeur des exportations béninoises au deuxième trimestre, principalement du coton pour 59,9 milliards de FCFA. L’Inde arrive deuxième avec 27,2 %, portée par les fruits à coque, les fèves de soja et les tourteaux.

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Dans l’espace CEDEAO, les exportations béninoises atteignent 26,4 milliards de FCFA, soit 14 % du total. Le Nigeria représente 56,1 % de ces ventes régionales, devant le Togo à 31,7 % et la Côte d’Ivoire à 5,1 %.

Du côté des achats, le riz semi-blanchi domine largement les importations avec 99,8 milliards de FCFA, soit 20,4 % du total. Les huiles de pétrole atteignent 38,8 milliards et les engrais 34,4 milliards de FCFA. L’Inde est le premier fournisseur du Bénin, devant la Chine et la France.

Le bulletin précise que les statistiques couvrent 43 bureaux de douane sur 61, soit 70,5 % du dispositif, et qu’elles peuvent faire l’objet de révisions périodiques. Les données sont établies à partir des déclarations douanières, hors énergie électrique.