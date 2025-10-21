Bénin: une plateforme mise en service pour le renouvellement de passeport pour la diaspora

Le gouvernement du Bénin annonce la mise en place d’une nouvelle plateforme 100 % numérique, ePass, conçue pour permettre aux Béninois de l’étranger de renouveler leur passeport sans déplacement.

Ladite plateforme est accessible depuis l’adresse https://www.epass.gouv.bj. Cette solution s’inscrit dans la réforme de la diplomatie numérique du pays. Selon le communiqué, la demande se fait entièrement en ligne. Une fois le dossier validé, le délai de délivrance est garanti à quatre semaines.

L’initiative s’insère dans la dynamique de la « Diplomatie 4D » du Bénin : digitalisation, diligence, diplomatie et développement.

Elle vise notamment à rapprocher l’administration de ses ressortissants établis à l’étranger et à réduire les contraintes liées aux procédures consulaires traditionnelles.

Par cette nouvelle plateforme, le Bénin entend améliorer l’accessibilité et la fiabilité de ses services consulaires, tout en modernisant son dispositif de délivrance des passeports dans un contexte où la diaspora joue un rôle de plus en plus central.