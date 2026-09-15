Kenya : le nucléaire de Siaya pourrait dépasser à lui seul le parc électrique actuel

Le projet nucléaire de Siaya peut désormais atteindre 5 000 MW, alors que le Kenya affiche environ 3 300 MW de capacité électrique installée. Derrière ce saut d’échelle se jouent le renforcement du réseau, le financement, le calendrier réglementaire et l’adhésion locale.

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Le projet nucléaire kényan vient de changer d’échelle. William Ruto a indiqué le 14 septembre que la centrale prévue dans le comté de Siaya pourrait atteindre entre 2 000 et 5 000 MW, alors que le ministère de l’Énergie affiche actuellement environ 3 309 MW de capacité électrique installée et une pointe de demande d’environ 2 514 MW.

À son plafond annoncé, Siaya représenterait donc à lui seul environ une fois et demie la capacité installée actuelle et presque deux fois la pointe de consommation d’aujourd’hui.

La comparaison ne signifie pas que le Kenya disposerait soudainement d’un excédent inutile en 2034 : la demande progresse, le pays veut industrialiser son économie et la centrale pourrait être développée par phases. Elle montre toutefois que le débat ne porte plus seulement sur la construction d’un réacteur, mais aussi sur la transformation du réseau, du marché de l’électricité, des capacités financières et de l’appareil réglementaire.

L’annonce faite par Ruto à Kisumu élargit nettement le scénario présenté en mars, lorsqu’il évoquait une première centrale de 2 000 MW, un début de construction en 2027 et une mise en service en 2034. À l’époque, l’objectif affiché était de porter la capacité nationale vers 10 000 MW en cinq à sept ans, dont 3 000 MW issus du nucléaire.

Un projet dont la taille oblige à repenser le réseau

Le premier verrou est électrique. Le Kenya dispose déjà d’un mix largement renouvelable, dominé par la géothermie, l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire. Le ministère de l’Énergie indiquait en avril une capacité installée de 3 272 MW et une pointe de demande de 2 443 MW pour février ; son tableau de bord affiche désormais un peu plus de 3 300 MW installés et environ 2 514 MW de pointe. Le nucléaire n’arriverait donc pas dans un système vide, mais dans un réseau qui doit absorber une hausse très rapide de la production centralisée.

La politique énergétique nationale reconnaît elle-même ce défi. Le document 2025-2034 indique que le réseau de transport comptait 9 484 kilomètres de lignes à haute tension fin 2024, mais signale encore des contraintes de tension et de fréquence, des capacités de transport insuffisantes et des situations de limitation de production. Le gouvernement prévoit environ 2 500 kilomètres de nouvelles lignes d’ici 2027 et quelque 9 000 kilomètres supplémentaires à l’horizon 2041.

Le même document est particulièrement révélateur sur le nucléaire : il recommande d’examiner des technologies, notamment des petits réacteurs modulaires, « adaptées à la taille actuelle du réseau ». Cette formulation ne rend pas impossible une centrale de plusieurs gigawatts à Siaya. Elle implique en revanche un phasage précis. Une installation finale de 5 000 MW ne pose pas les mêmes contraintes qu’une première unité de quelques centaines de mégawatts suivie de plusieurs tranches progressivement raccordées.

Le gouvernement devra donc préciser si le plafond de 5 000 MW correspond à une capacité finale du site, à plusieurs réacteurs sur plusieurs années ou à une première configuration plus compacte. Sans cette distinction, le chiffre impressionne davantage qu’il n’éclaire le calendrier industriel réel.

Le nucléaire peut stabiliser le système, pas régler seul le prix de l’électricité

L’argument central de Nairobi est la fourniture d’une électricité stable et disponible en continu. La géothermie joue déjà ce rôle dans une large mesure, mais la croissance de la demande, l’industrialisation et l’intégration de davantage de solaire et d’éolien renforcent le besoin de production pilotable et de stabilité du réseau. La Nuclear Power and Energy Agency présente le nucléaire comme une source de base capable de fonctionner sur de longues périodes et de soutenir l’intégration des renouvelables variables.

Ruto a également soutenu que le nucléaire pouvait faire baisser le coût de l’électricité. Cet objectif doit cependant être distingué du coût de production du futur réacteur. Une enquête de l’Associated Press publiée en août rappelait que les tarifs industriels kényans restent élevés et que les pertes de réseau, les contrats d’achat d’électricité et les coûts d’infrastructure pèsent fortement sur la facture finale. Ajouter une source de production moins volatile ne fait donc pas disparaître automatiquement les inefficacités situées entre la centrale et le consommateur.

La question devient d’autant plus importante que le Kenya possède encore un potentiel géothermique considérable. La politique énergétique estime ce potentiel à environ 10 000 MW, pour moins de 1 000 MW installés fin 2024. Le choix nucléaire n’est donc pas imposé par l’absence d’alternative locale. Nairobi cherche plutôt à diversifier les sources et à construire un système capable de fournir beaucoup plus d’électricité en continu. Le véritable arbitrage portera sur le coût du capital, la vitesse de déploiement, la sécurité d’approvisionnement et la capacité du réseau à valoriser chaque nouvelle unité produite.

Le financement doit désormais suivre l’élargissement de l’ambition

Le projet de Siaya a jusqu’ici été présenté autour d’un coût d’environ 500 milliards de shillings kényans. En mars, la direction kényane des partenariats public-privé a expliqué que le nucléaire serait recherché à travers des montages combinant capitaux publics et privés, institutions de financement du développement, agences de crédit à l’exportation et autres instruments de financement.

Cette estimation était associée à une configuration plus proche de 2 000 MW. L’évocation d’un site pouvant aller jusqu’à 5 000 MW rend nécessaire une clarification sur le périmètre du chiffre de 500 milliards de shillings : coût de la première phase, coût de certaines infrastructures ou enveloppe du projet complet. Il serait imprudent de multiplier mécaniquement le coût par la puissance, car le nucléaire bénéficie d’effets d’échelle et les choix technologiques ne sont pas encore décrits publiquement avec assez de précision. Mais le passage de 2 000 à 5 000 MW modifie nécessairement la discussion sur le volume de capitaux à mobiliser et sur le partage du risque.

Cette contrainte financière arrive alors que le Kenya conserve d’importants besoins budgétaires et de dette. Le pays doit financer simultanément transport, réseau électrique, santé, adaptation climatique et autres infrastructures. Pour un projet nucléaire, le coût du financement est déterminant parce que l’investissement est concentré longtemps avant la production des premiers kilowattheures. Un retard de chantier ou un renchérissement du crédit peut donc modifier fortement l’économie finale de la centrale.

Entre calendrier politique, contrôle international et recours locaux

La préparation réglementaire constitue l’autre contrainte de calendrier. Le Kenya souhaite une mission de phase II de l’Integrated Nuclear Infrastructure Review de l’Agence internationale de l’énergie atomique au dernier trimestre 2026. Cette revue doit intervenir quelques mois avant la date de lancement des travaux annoncée pour mars 2027. Nairobi demande parallèlement un soutien supplémentaire pour former des ingénieurs et scientifiques spécialisés, un besoin que les autorités elles-mêmes identifient comme l’un des défis du programme.

La politique énergétique nationale énumère d’ailleurs sans détour les obstacles : coût d’investissement élevé, acceptation des parties prenantes, préoccupations de sécurité et d’environnement, cadre réglementaire à renforcer, durée très longue du cycle nucléaire et insuffisance d’expertise locale. Certains points ont progressé depuis la rédaction du document, notamment avec la désignation de KenGen comme propriétaire-exploitant, mais le calendrier reste serré.

À Siaya, la dimension locale a déjà pris une tournure judiciaire. Une requête déposée début septembre devant l’Environment and Land Court de Kisumu demande de bloquer les travaux irréversibles, acquisitions foncières, démolitions et engagements financiers tant que les exigences constitutionnelles et réglementaires ne sont pas tranchées. Il s’agit d’une demande devant la justice, pas d’une annulation du projet, mais elle rappelle que la participation publique, l’environnement, le foncier et les compensations peuvent peser sur le rythme de mise en œuvre.

Ruto a répondu en promettant de poursuivre les échanges avec les habitants de Siaya et en présentant une partie des critiques comme le produit de la désinformation et de la politique. La stratégie nationale considère elle-même l’adhésion des populations et les inquiétudes environnementales comme des risques à traiter, avec des campagnes de sensibilisation et d’engagement prévues sur la période 2025-2035.

Le Kenya recherche une revue de l’AIEA au dernier trimestre 2026 et maintient l’objectif d’un lancement du chantier en mars 2027. Le contentieux de Kisumu doit suivre son cours, tandis que les paramètres de financement et de technologie restent à préciser avant une première mise en service visée autour de 2034.