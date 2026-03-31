Bénin : un recrutement lancé pour un spécialiste en genre et environnement

Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports a lancé un avis de recrutement dans le cadre du projet LoCAL. L’objectif est de recruter un spécialiste en genre et suivi environnemental pour accompagner les actions d’adaptation au changement climatique dans plusieurs communes du pays.

Le gouvernement béninois, à travers le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, a publié un avis de recrutement pour renforcer la mise en œuvre du projet SAP032 LoCAL (Local Climate Adaptive Living Facility). Ce projet est déployé dans 25 communes réparties dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora, de la Donga et du Mono. Pilotée par la Direction générale de l’Environnement et du Climat (DGEC), en collaboration avec l’Unité de gestion du projet, cette initiative vise à recruter un spécialiste en genre et en suivi environnemental et social.

Ce recrutement s’inscrit dans une dynamique d’appui aux communautés locales afin de mieux faire face aux effets des changements climatiques. Le projet entend notamment aider les communes à identifier leurs priorités et à intégrer des mesures adaptées dans leurs plans de développement.

Dossier de candidature : ce qu’il faut fournir

Les candidats intéressés doivent constituer un dossier comprenant : une lettre de motivation adressée au Directeur général de l’Environnement et du Climat ; une copie certifiée conforme des diplômes ; un CV détaillé avec des références vérifiables ; un casier judiciaire de moins de trois mois ; une copie légalisée d’une pièce d’identité ; un certificat de nationalité. Toute absence de pièce entraîne le rejet automatique du dossier.