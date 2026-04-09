Présidentielle 2026 : Paul Hounkpè réagit à l’appel de syndicats à voter pour Wadagni

À quelques jours du scrutin du 12 avril, le principal challenger de Romuald Wadagni, Paul Hounkpè, a critiqué l’appel de cinq centrales syndicales à voter pour le candidat de la mouvance présidentielle et a prévenu qu’elles seront traitées comme des opposants en cas de victoire de son parti.

Paul Hounkpè, candidat de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a exprimé son mécontentement suite à l’appel lancé par cinq centrales syndicales en faveur de Romuald Wadagni, candidat de la mouvance à la présidentielle du 12 avril 2026.

Dans une déclaration relayée par Bip radio, l’ancien maire de Bopa a regretté que ces syndicats, pourtant issus de la société civile, prennent publiquement position en faveur d’un candidat. « Les syndicats qui sont de la société civile, c’est eux qui appellent à voter pour un candidat », a-t-il déploré.

Paul Hounkpè a également affirmé avoir contacté le secrétaire général d’une centrale syndicale pour lui signifier la gravité de l’acte. « J’ai appelé un SG et je lui ai dit : vous avez appelé à voter pour mon adversaire. Si je suis élu, je vous prendrai comme mes opposants. Parce que vous avez pris une position politique tranchée et je vous traiterai comme tel », a-t-il averti.

Pour l’heure, les cinq centrales syndicales concernées n’ont pas réagi officiellement à cette déclaration du candidat de l »opposition. Pour rappel, les organisations syndicales ( CSA-Bénin, COSI-Bénin, CGTB, UNSTB et CSPIB ) ont publié une déclaration commune pour apporter leur soutien à la candidature de Romuald Wadagni.

Elles justifient ce choix par les engagements du candidat, qu’elles jugent susceptibles d’ouvrir la voie à un nouveau pacte social fondé sur la concertation et le respect mutuel entre gouvernement et partenaires sociaux