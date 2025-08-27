PAR PAYS
Bénin: sept frères arrêtés pour l'assassinat d'un de leurs frères à coups de bâton

Bénin: sept frères arrêtés pour l’assassinat d’un de leurs frères à coups de bâton

Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Drame
#dramededassa
La Police républicaine a interpellé sept individus dans la commune de Bassila, tous accusés d’avoir assassiné leur propre frère le 11 juin 2025 à Gourémangou. Les suspects, arrêtés grâce à la collaboration de la population, ont reconnu avoir tué la victime à coups de bâton pour un mobile de jalousie familiale.

Le 11 juin 2025 un cultivateur natif de. Gourémangou, dans l’arrondissement de Bassila a été retrouvé mort à l’aube, son corps abandonné sur la voie publique.

Deux mois après ce crime qui avait semé la psychose, les enquêteurs du commissariat local viennent de lever le voile sur l’identité des auteurs.

Selon les déclarations rapportées par la Police Républicaine, il s’agit des propres frères de la victime. Les mis en cause ont expliqué avoir organisé une embuscade contre lui alors qu’il rentrait d’un bar à Frignon. L’un d’eux, présenté comme le meneur, aurait convaincu ses frères de passer à l’acte, estimant que la victime était « à l’origine de ses problèmes ».

Une mise en scène pour tromper le village

Après le crime, les auteurs avaient tenté de brouiller les pistes. Ils ont simulé une agression extérieure avant d’alerter le village afin de détourner les soupçons.

Mais la vigilance des enquêteurs, qui suivaient minutieusement chaque indice, a fini par faire tomber le voile. Un renseignement clé a permis leur arrestation la semaine écoulée.

Les sept suspects, actuellement en garde à vue, seront présentés devant le Procureur de la République pour répondre de leurs actes. Cette opération a été rendue possible grâce à la franche collaboration des populations et des élus locaux.

