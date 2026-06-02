Bénin: Romuald Wadagni change de cap au service de renseignement

Le président de la République engage une réforme d’envergure du dispositif national de renseignement. La Direction des services de liaison et de documentation (DSLD) change de statut et devient désormais la Direction générale des services (DGS), marquant une nouvelle étape dans la modernisation de l’architecture sécuritaire du Bénin.

Ce changement de dénomination ne relève pas d’un simple ajustement administratif. Il traduit la volonté des autorités de doter le pays d’un service de renseignement mieux structuré, plus agile et davantage adapté aux défis sécuritaires, diplomatiques et stratégiques contemporains.

Dans un environnement régional marqué par la persistance des menaces terroristes, des trafics transfrontaliers et des risques hybrides, la montée en puissance de la DGS s’inscrit dans une logique d’anticipation et de protection renforcée des intérêts nationaux.

La réforme s’accompagne d’une continuité au sommet de la nouvelle entité. Le capitaine de frégate Orphée Hounkanrin, jusque-là directeur de la DSLD, a été nommé directeur général de la Direction générale des services. Un choix qui vise à garantir la stabilité, la cohérence stratégique et la capitalisation de l’expérience acquise au sein de l’ancien dispositif.

La DGS se voit confier des missions élargies, centrées sur la protection de l’intérêt supérieur de la Nation, le renforcement de l’éthique, de la loyauté et de la bonne gouvernance au sein des services, ainsi que la modernisation des capacités opérationnelles de l’État face aux menaces internes et internationales. L’objectif affiché est de disposer d’un outil de renseignement plus performant, capable d’agir avec discrétion, efficacité et professionnalisme dans un contexte sécuritaire de plus en plus complexe.

Avec cette réforme, le pouvoir exécutif envoie un signal clair : la sécurité nationale demeure une priorité stratégique. La transformation de la DSLD en Direction générale des services illustre l’ambition de construire un appareil de renseignement à la hauteur des enjeux actuels et futurs, au service de la stabilité et de la souveraineté du Bénin.