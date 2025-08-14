Bénin: résultats du concours d’entrée au Prytanée militaire et au Lycée militaire des jeunes filles 2025

Le ministère des Enseignements maternel et primaire a publié, le 12 août 2025, les résultats du concours d’entrée au Prytanée militaire de Bembèrèkè et au Lycée militaire des jeunes filles de Natitingou. Au total, 72 candidats, filles et garçons, ont été retenus sous réserve de vérifications, pour cette session de juillet 2025.

Les listes des candidats admis au concours d’entrée dans les établissements militaires du Bénin sont désormais connues. Selon les documents officiels signés par le Directeur des Examens et Concours, Dr Victor Adohinzin, et le Chef d’État-major général, le Général de Division Fructueux C.A. Gbaguidi, les résultats concernent deux établissements : le Lycée militaire des jeunes filles (LMJF) de Natitingou et le Prytanée militaire de Bembèrèkè (PMB).

Pour le Lycée militaire des jeunes filles, 36 candidates ont été déclarées admises. En tête du classement figure Kintonuza Sénakpon Ingrid Yasmine (Ouémé), avec une moyenne de 19,58.

Elle est suivie de Dedjirossé Bignon Godwin Véronique (19,17, Ouémé) et Attigbé Blessing Gaëlle Germaine (19,17, Zou). Les moyennes des admises varient entre 16,42 et 19,58.

Des performances remarquées chez les candidats du Prytanée militaire

Au Prytanée militaire de Bembèrèkè, 36 garçons figurent sur la liste des admis. De Souza Justo Elio Essenam, (Atlantique), décroche la première place avec 19,33 de moyenne, suivi de Achoba Adeyémi Iboukoun Onésim (19,17, Plateau) et Assossou Dona Schalom (19,17, Zou). Les moyennes oscillent entre 16,17 et 19,33 pour ce groupe.

Les résultats sont publiés « sous réserve de vérifications », ce qui signifie qu’ils pourraient être ajustés en cas d’irrégularités détectées. Les autorités précisent que les candidats ont été sélectionnés sur la base d’un classement national, avec un rang et un département d’origine indiqués pour chacun.