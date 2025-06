Bénin – Travaux de maintenance du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest: l’AGAO annonce la reprise des activités

- Publicité-

Après un mois d’arrêt dû à des travaux de maintenance, le Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (WAGP) a repris son approvisionnement en gaz naturel vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Chafari Kanya Hanawa, Directrice Générale de l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO), et son équipe ont effectué une visite d’inspection pour constater la reprise effective des activités et rassurer les populations et les autorités béninoises ce lundi 3 mars 2025.

Le projet du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (WAGP) est une initiative régionale qui découle de la politique énergétique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Son objectif est de faciliter l’acheminement du gaz naturel nigérian vers le Ghana, le Togo et le Bénin afin de soutenir leur production énergétique.

Selon Madame Chafari Kanya Hanawa , ce projet est crucial pour la stabilité énergétique des pays concernés: « Le WAGP assure un approvisionnement constant en gaz naturel, permettant de produire de l’électricité de manière durable. C’est une infrastructure clé pour le développement énergétique et économique de la région. »

Le gaz transporté via ce gazoduc alimente plusieurs centrales électriques, notamment au Ghana, où il contribue à plus de 165 MW de capacité de production. Au Bénin, il est principalement utilisé à la centrale thermique de Maria Gleta, garantissant ainsi une production d’électricité plus stable et à moindre coût.

Maintenance planifiée et reprise effective du service

Les perturbations récentes dans l’approvisionnement en gaz étaient dues à une opération de maintenance programmée. Alain Sèdjro Houha, Directeur Technique de l’AGAO, a expliqué les raisons de cet arrêt temporaire: « Nous avons procédé à des travaux de maintenance sur le gazoduc, notamment au niveau de la vanne sous-marine située à Hio Plage. Ces opérations étaient essentielles pour garantir la sécurité et l’intégrité du réseau. Aujourd’hui, nous pouvons confirmer que tout est revenu à la normale. »

Alain Sèdjro a également saluer la patience et la compréhension des citoyens durant la période de maintenance : « Nous sommes conscients des désagréments que cet arrêt a pu causer. Toutefois, il était essentiel pour assurer la pérennité du gazoduc. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que tout est rentré dans l’ordre. »

- Publicité-

La délégation de l’AGAO a inspecté plusieurs infrastructures clés du gazoduc, notamment la station de régulation et de mesure de Bazoumpa, où la pression du gaz est réglée avant son transport vers Maria Gleta . Les responsables ont constaté que la circulation du gaz avait repris normalement et que les travaux de maintenance avaient été réalisés conformément aux normes de sécurité.

La délégation a également visité l’Embranchement de Hio Plage (route des pêches en quittant Togbin pour Ouidah). « Cet embranchement est un point stratégique car c’est ici que le gaz est acheminé via le gazoduc sous-marin. Nous avons observé que la nouvelle vanne installée fonctionne parfaitement, garantissant une meilleure stabilité du flux de gaz », a expliqué Alain S.

La délégation a fini sa visite à la Centrale thermique de Maria Gleta. Pour le Directeur technique de l’AGAO, « Maria Gleta est le principal site de consommation du gaz au Bénin. Aujourd’hui, nous avons constaté que l’approvisionnement a repris normalement, permettant à la centrale de fonctionner à pleine capacité ».

- Publicité-

Alain Sèdjro Houha, Directeur Technique de l’AGAO

Alain Houho a notamment évoqué les principales interventions réalisées à savoir le remplacement d’une vanne sous-marine à Hio Plage, un point clé où le gaz est acheminé du Nigeria vers le Bénin, l’inspection et l’entretien de la station de régulation et de mesure de Bazumpa, où la pression du gaz est ajustée avant sa distribution aux centrales électriques, la Vérification du bon fonctionnement du réseau à Maria Gleta, principal site de consommation du gaz pour la production d’électricité au Bénin.

Un itinéraire d’inspection rigoureux

Afin de s’assurer du bon déroulement des travaux et de la reprise effective du service, la délégation de l’AGAO a parcouru plusieurs infrastructures clés. Il s’agit de la Station de régulation et de mesure de Bazoumpa. « C’est ici que le gaz arrive au Bénin et subit un premier traitement. Nous avons constaté que toutes les opérations de régulation ont été effectuées avec succès et que la station fonctionne normalement », a clarifié Alain Sèdjro.

Un appel à la coopération et à la sensibilisation

Lors de cette visite, Chafari Kanya Hanawa a tenu à remercier les autorités béninoises et la population pour leur patience durant cette période. « Nous remercions les autorités béninoises, notamment le Chef de l’État et le ministre de l’Énergie, pour leur soutien. Nous remercions également la population pour sa compréhension. Ces travaux étaient nécessaires pour assurer un service fiable et durable. », a-t-elle clarifié.

Elle a également souligné l’importance de la sensibilisation du public béninois aux enjeux de la coopération énergétique régionale. « Ce projet repose sur un partenariat entre plusieurs pays. Il est important que les citoyens comprennent son importance et soutiennent les efforts visant à garantir un approvisionnement en énergie stable. », a-t-elle précisé.

Chafari Kanya Hanawa, Directrice Générale de l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO)

Un engagement renouvelé pour la sécurité énergétique

Avec la reprise effective des activités du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest , l’AGAO réaffirme son engagement à assurer une régulation efficace et une continuité des infrastructures gazières dans la sous-région. A ce titre, Chafari Kanya Hanawa et Alain Sèdjro Houha ont rassuré que des mécanismes de surveillance renforcés seront mis en place pour prévenir de futures interruptions et garantir un approvisionnement énergétique stable aux pays partenaires.

L’AGAO a réaffirmé son engagement à veiller au bon fonctionnement du gazoduc et à renforcer la coopération énergétique entre les États partenaires . « Notre rôle est de garantir une exploitation optimale de cette infrastructure et de veiller à ce que les États bénéficiaires puissent produire de l’électricité de manière fiable et durable »,a promis Madame Chafari Kanya Hanawa.

Grâce à cet investissement dans la maintenance et la modernisation du WAGP, le Bénin et les autres États partenaires peuvent désormais compter sur une sécurité énergétique renforcée, un élément clé pour leur développement économique.