Bénin : pourquoi Patrice Talon refuse de réaménager son gouvernement

Après les législatives du 11 janvier 2026, deux ministres élus députés ont quitté le gouvernement. Contrairement aux attentes, aucun remaniement n’a été engagé. Le choix du chef de l’État repose sur un argument de stabilité et d’efficacité, selon le porte-parole du gouvernement.

L’élection de quatre membres du gouvernement à l’Assemblée nationale a modifié la configuration de l’exécutif. Il s’agit de Abdoulaye Bio Tchané, Shadiya Assouman, Eléonore Yayi et Jean-Michel Abimbola. À la suite du départ de deux d’entre eux vers le Parlement, des portefeuilles ministériels se sont retrouvés vacants. Dans un contexte politique classique, une telle situation ouvre généralement la voie à un réaménagement gouvernemental. Ce ne fut pas le cas.

Mais le président Patrice Talon a choisi de ne pas recomposer son équipe. Les ministères concernés ont été confiés à des membres déjà en fonction, à titre intérimaire.

Interrogé sur cette orientation sur Bip radio, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, a réagi. « Le président Patrice Talon a en souci, l’atteinte des résultats, la stabilité de son équipe et les performances aussi. Donc, il considère que nommer un ministre totalement vers la fin du mandat et à peine trois mois de son départ, ça ne serait pas efficace conformément à la dynamique qu’il a imprimée à l’action publique depuis 2016. C’est dans ces conditions qu’il préfère confier l’intérim de responsabilité ou carrément le portefeuille à des personnes qui sont au gouvernement depuis un moment, qui sont au fait des dossiers du gouvernement et qui n’auront pas à se mettre à apprendre, et prendre le temps de s’adapter à leurs dossiers », a t-il expliqué.

Par ailleurs, la question de la charge de travail des ministres intérimaires reste posée. Certains cumulent désormais plusieurs responsabilités stratégiques. Sur ce point, le secrétaire général adjoint du gouvernement a affirmé qu’il « ne pense pas que la charge soit trop importante pour les ministres qui ont eu l’honneur d’être désignés par le Chef de l’Etat pour assurer l’intérim ».

Mais il faut dire que le recours à l’intérim n’est pas inédit sous ce mandat. En 2017, après le départ de l’ancien ministre des transports Hervé Hêhomey du gouvernement, son département a été confié à son collègue Didier Tonato du cadre de vie. Ce dernier, en dehors du cadre de vie, assure l’intérim du ministère de l’énergie et des mines après le limogeage de Paulin Akpoanna.

Mieux, le ministère de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnel a été confié à Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance après le brusque décès du ministère Yves kouaro Chabi.