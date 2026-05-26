Bénin : Patrice Talon officiellement membre de droit du Sénat !

Après avoir quitté le pouvoir le dimanche 24 mai 2026 au profit du président Romuald Wadagni, Patrice Talon devient automatiquement membre de droit du Sénat, conformément à la Constitution révisée en novembre 2025.

Patrice Talon a officiellement rejoint le cercle des anciens chefs d’État béninois membres de droit du Sénat. Son entrée dans cette institution intervient après la passation de pouvoir avec le nouveau président de la République, Romuald Wadagni, élu lors de la présidentielle du 12 avril 2026.

La présence des anciens présidents au sein du Sénat découle de la révision constitutionnelle adoptée le 15 novembre 2025. Cette réforme a instauré une deuxième chambre parlementaire au Bénin.

Selon les nouvelles dispositions constitutionnelles, “les anciens présidents de la République élus” sont automatiquement membres de droit du Sénat. Patrice Talon rejoint ainsi Nicéphore Soglo et Boni Yayi au sein de cette institution.

Le texte constitutionnel prévoit également l’intégration des anciens présidents de l’Assemblée nationale élus et des anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant exercé au moins la moitié de leur mandat. D’après la Constitution, le Sénat a pour mission de “réguler la vie politique” et de contribuer à “la sauvegarde de l’unité nationale, de la démocratie et de la paix”.

L’institution est aussi chargée de veiller à la stabilité politique, au respect de la trêve politique ainsi qu’au renforcement de l’État. Elle peut, dans certains cas prévus par les textes, prononcer des sanctions contre des acteurs politiques pour des actes ou propos jugés contraires à l’unité nationale ou à la paix sociale.