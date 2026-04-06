Bénin: Patrice Talon prévoit s’installer à Ouidah à la fin de son mandat

Patrice Talon a effectué ce lundi de Pâques une visite surprise sur la plage de Djègbadji, dans la commune de Ouidah, en marge des festivités du Ouidah Blue Festival.

Alors que de nombreux visiteurs profitaient de la journée pascale sur le littoral, l’arrivée inopinée du président de la République a suscité une vive surprise. Accueilli par des applaudissements et des marques de sympathie, il s’est prêté à un bain de foule dans une atmosphère détendue, loin des codes habituels du protocole officiel.

Mais au-delà du caractère chaleureux de cette visite, une déclaration du chef de l’État a particulièrement retenu l’attention. Il a annoncé son intention de s’installer à Ouidah à l’issue de son mandat présidentiel. Une affirmation spontanée, formulée devant les citoyens, qui a immédiatement suscité commentaires et réactions parmi les personnes présentes.

Cette annonce traduit l’attachement personnel du président à cette ville au fort symbole historique et culturel. Ouidah, connue pour son rôle central dans l’histoire du Bénin et pour la richesse de son patrimoine, apparaît ainsi comme un lieu de choix pour une installation post-mandat, loin des centres institutionnels de pouvoir.