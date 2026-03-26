Bénin : pas de nouveau délai pour la mise en conformité des ONG

Au Bénin, l’Ordre national des Églises évangéliques du Bénin (ONEEB) a clarifié la situation autour de la mise en conformité des associations et ONG. Contrairement aux rumeurs, aucun délai supplémentaire n’a été accordé par les autorités.

L’Ordre national des Églises évangéliques du Bénin (ONEEB) a publié un communiqué pour recadrer les informations circulant autour du processus de mise en conformité des associations et organisations non gouvernementales (ONG).

Dans ce document, l’organisation rappelle que les délais en vigueur restent inchangés, conformément aux textes légaux. Elle précise notamment que « les délais prévus par la législation en vigueur demeurent ceux fixés par les textes officiels », en référence à la loi n°2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations.

L’ONEEB a insisté sur le fait qu’ « aucune prorogation officielle des délais de mise en conformité n’a été annoncée par les autorités compétentes ». Une mise au point qui intervient dans un contexte marqué par la circulation de nombreuses informations sur les réseaux sociaux évoquant un report.

Face à ces rumeurs, l’organisation appelle les responsables d’associations et d’ONG à la prudence. Elle les invite à « ne pas se fier aux audios, messages ou publications relayés sur les réseaux sociaux » faisant état d’une prétendue prolongation, précisant que ces informations sont « infondées et de nature à induire en erreur les acteurs ».

Dans la même dynamique, les structures concernées sont exhortées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux exigences légales dans les délais impartis, tout en restant attentives aux communications officielles.