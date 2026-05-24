Bénin: Nourénou Atchadé se prononce sur le discours d’investiture de Wadagni

Le président du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé, s’est exprimé sur le discours d’investiture du nouveau chef de l’État, Romuald Wadagni.

Au micro de Bip Radio, le leader de l’opposition a rappelé l’exigence fondamentale attachée à la fonction présidentielle, celle d’incarner l’unité nationale au-delà des clivages électoraux.

Pour Nourénou Atchadé, l’investiture ouvre une nouvelle phase de responsabilité pour le président élu.

« Il est le président de tous les Béninois, de ceux qui ont voté pour lui comme de ceux qui n’ont pas voté pour lui. Le président de ceux qui sont en exil comme de ceux qui sont en prison », a-t-il souligné, élargissant cette notion d’inclusivité aux citoyens aujourd’hui en exil ou privés de liberté.

À ses yeux, cette réalité impose au chef de l’État un devoir de dialogue sans exclusion et une posture d’écoute à l’égard de toutes les sensibilités politiques et sociales.

Le président du parti Les Démocrates estime que cette responsabilité dépasse le cadre symbolique. Elle doit, selon lui, se traduire par des actes concrets visant à renforcer la démocratie et à restaurer la confiance dans le jeu politique. Il a notamment insisté sur la nécessité d’éviter les mécanismes d’exclusion et de travailler à l’organisation d’élections apaisées, débarrassées des tensions et des contestations récurrentes qui fragilisent le climat politique.

Nourénou Atchadé a également exprimé l’espoir que Romuald Wadagni trouve « la force et le courage » d’assumer pleinement ce rôle de président rassembleur. Pour l’opposition, l’enjeu central du nouveau mandat réside dans la capacité du chef de l’État à dépasser les fractures accumulées ces dernières années et à poser les bases d’une gouvernance réellement inclusive, fondée sur le dialogue, le respect des libertés et l’équité politique.

À travers cette prise de position, le leader de Les Démocrates ne formule pas une opposition de principe, mais fixe un cap et des attentes claires. L’investiture, estime-t-il, ne doit pas seulement consacrer un pouvoir, mais ouvrir un cycle de réconciliation nationale, condition essentielle à la stabilité démocratique et au développement durable du Bénin.