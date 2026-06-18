Bénin : listes définitives des candidats aux concours d’auditeurs de justice et d’élèves greffiers

Le gouvernement a rendu publiques les listes définitives des candidats autorisés à participer aux concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers. Les épreuves écrites sont prévues les 20 et 21 juin 2026.

Les candidats au concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation connaissent désormais leur situation. Le ministère de l’Économie et des Finances, chargé du Budget et de la Fonction publique, a publié ce mercredi 17 juin 2026 les listes définitives des personnes retenues pour prendre part aux épreuves.

Cette publication intervient à quelques jours du déroulement des compositions écrites prévues les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026. Les listes rendues publiques précisent également les centres de composition retenus pour les différents candidats.

Les postulants sont invités à consulter les documents mis en ligne afin de vérifier leur présence sur les listes et de prendre connaissance de leur centre d’examen avant le début des épreuves. Consultez les listes définitives en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/4fTpOeW