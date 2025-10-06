Bénin – Ligue 1: Dragons s’envole, Coton FC se relance, le point de la 2è journée

La deuxième journée de la Ligue 1 béninoise a confirmé la montée en puissance des Dragons FC, seuls leaders après deux victoires en deux matchs. Derrière, SOBEMAP et Buffles FC se positionnent déjà comme de sérieux candidats au podium, tandis que plusieurs cadors peinent encore à trouver leur rythme.

La 2ᵉ journée du championnat béninois de Ligue 1 s’est tenue ce weekend, et a livré son lot de surprises, de confirmations et de duels âpres. Dès l’ouverture, Buffles FC s’est imposé 3-0 contre l’ASVO, confirmant son statut de club ambitieux. De son côté, SOBEMAP a littéralement explosé Espoir FC (5-1), envoyant un message fort à ses concurrents. Loto-Popo est allé chercher une victoire étriquée (1-0) sur le terrain de Hodio, tandis que AS Cotonou et JS Pobè se sont quittés dos à dos (0-0), tout comme ASPAC et Ayéma (0-0).

La seconde journée s’est conclue avec des scores serrés : Dragons FC a remporté le choc face à Dynamo Abomey (1-0), tandis que USS-Kraké s’est imposé de justesse contre Dadjè (1-0). Damissa a assuré face à Bani Gansé (1-0). Enfin, Coton FC a arraché le succès 2-1 sur Cavaliers, pour clore le dimanche sur une note de belle intensité.

Le classement à la fin de la 2è journée (sous réserve d’homologation)