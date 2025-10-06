Bénin

Bénin – Ligue 1: Dragons s’envole, Coton FC se relance, le point de la 2è journée

La deuxième journée de la Ligue 1 béninoise a confirmé la montée en puissance des Dragons FC, seuls leaders après deux victoires en deux matchs. Derrière, SOBEMAP et Buffles FC se positionnent déjà comme de sérieux candidats au podium, tandis que plusieurs cadors peinent encore à trouver leur rythme.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Bénin Ligue pro: Requins fc vs Coton fc
La 2ᵉ journée du championnat béninois de Ligue 1 s’est tenue ce weekend, et a livré son lot de surprises, de confirmations et de duels âpres. Dès l’ouverture, Buffles FC s’est imposé 3-0 contre l’ASVO, confirmant son statut de club ambitieux. De son côté, SOBEMAP a littéralement explosé Espoir FC (5-1), envoyant un message fort à ses concurrents. Loto-Popo est allé chercher une victoire étriquée (1-0) sur le terrain de Hodio, tandis que AS Cotonou et JS Pobè se sont quittés dos à dos (0-0), tout comme ASPAC et Ayéma (0-0).

La seconde journée s’est conclue avec des scores serrés : Dragons FC a remporté le choc face à Dynamo Abomey (1-0), tandis que USS-Kraké s’est imposé de justesse contre Dadjè (1-0). Damissa a assuré face à Bani Gansé (1-0). Enfin, Coton FC a arraché le succès 2-1 sur Cavaliers, pour clore le dimanche sur une note de belle intensité.

À lire aussi : Bénin – Ligue 1 (2025-2026): JS Pobè, Dragons et ASPAC lancent idéalement la saison

Le classement à la fin de la 2è journée (sous réserve d’homologation)

RangÉquipePointsDiff.
1ᵉʳDragons FC6+2
2ᵉSOBEMAP4+4
3ᵉBuffles FC4+3
4ᵉJS Pobè FC4+1
5ᵉASPAC FC4+1
6ᵉDamissa FC4+1
7ᵉLoto-Popo FC4+1
8ᵉCoton FC3+1
9ᵉUSS-Kraké30
10ᵉAS Cotonou20
11ᵉAyéma FC20
12ᵉDynamo Abomey1–1
13ᵉHodio FC1–1
14ᵉUS Cavaliers1–1
15ᵉASVO FC1–3
16ᵉDadjè0–1
17ᵉBani Gansé0–2
18ᵉEspoir FC0–5
