Bénin: libéré sous caution, Méryl Djokouin reste en prison pour défaut de paiement

Mis en liberté sous caution par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le tiktokeur béninois Méryl Djokoui, alias Coach Meryl Zeus, demeure incarcéré faute d’avoir réglé le montant exigé. Cette situation prolonge une détention entamée en novembre 2024 pour des accusations d’escroquerie par voie informatique.

Le célèbre tiktokeur béninois Méryl Djokoui, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Coach Meryl Zeus, n’a pas encore recouvré la liberté malgré une décision de mise en liberté sous caution prononcée par la CRIET. Selon les dernières informations, il est toujours détenu en raison du non-paiement de la caution fixée par la juridiction spéciale.

L’affaire remonte au 13 novembre 2024, date à laquelle l’activiste reconverti en créateur de contenus a été interpellé par la Police républicaine. Son arrestation, largement relayée sur TikTok et d’autres plateformes, avait suscité une vague de réactions en ligne. Déposé à la prison civile, il a comparu pour la première fois le 16 janvier 2025 devant la chambre correctionnelle de la CRIET.

Retour sur les accusations

Inculpé pour « escroquerie par le biais d’un système informatique », Méryl Djokoui a plaidé non coupable. Les éléments de l’enquête, notamment des données extraites de son téléphone par le Centre national d’investigations numériques, sont au cœur du dossier. En l’absence du plaignant, un auxiliaire de pharmacie, le procès avait été renvoyé au 6 mars 2025 afin de permettre à la présumée victime d’être entendue.

Selon des sources judiciaires, l’affaire concernerait des escroqueries présumées liées à des procédures de visas pour le Canada. Plusieurs internautes béninois affirment avoir versé des sommes importantes après avoir vu des annonces sur TikTok, sans jamais obtenir les documents promis. Le prévenu, de son côté, rejette catégoriquement ces accusations.

L’évolution de la procédure et les prochaines audiences devraient permettre de clarifier les faits reprochés à l’influenceur. En attendant, son maintien en détention pour défaut de paiement de la caution soulève de nouvelles interrogations parmi ses partisans et observateurs de l’affaire.