Bénin : Le gouvernement autorise la concession pour l’électrification hors-réseau de douze localités rurales

Le gouvernement béninois a validé la signature de conventions de concession destinées à alimenter douze localités rurales non raccordées au réseau électrique national. Les départements du Couffo, du Mono et du Zou concentrent l'ensemble des sites retenus.

Le Conseil des ministres du Bénin a autorisé, lors de sa séance du mercredi 2 septembre 2026, la signature de conventions de concession pour l’électrification hors-réseau de douze localités rurales. Cet accord formel de l’exécutif permet de formaliser le cadre contractuel indispensable pour déployer ces infrastructures énergétiques autonomes au bénéfice des ménages et des activités locales vivant à l’écart des infrastructures centrales.

Le projet cible des zones rurales non encore raccordées au réseau interconnecté national, situées dans plusieurs départements notamment le Couffo, le Mono et le Zou. Face aux contraintes d’acheminement des lignes classiques vers ces zones isolées, le déploiement d’installations hors-réseau constitue l’option technique retenue pour combler rapidement le déficit énergétique de ces territoires.

Les localités retenues dans le département du Couffo sont Ahogbèya (commune de Klouékanmè), Godohou (commune d’Aplahoué) et Tchito (commune de Lalo). Ces trois localités rurales bénéficieront ainsi de mini-réseaux et de systèmes autonomes prévus pour alimenter de manière indépendante les habitations et les petites unités économiques de ces communes.

Dans le département du Mono, le programme couvre Gbakpodji dans la commune de Bopa et Avloh centre dans la commune de Grand-Popo. Les conventions négociées garantissent la fourniture et la distribution de courant électrique au sein de ces deux localités aux caractéristiques géographiques particulières, éloignées des grandes artères du transport électrique.

Sept localités retenues dans le département du Zou

Dans le département du Zou, les sites concernés sont Ahokanmey, Gobaix et Setto (commune de Djidja), Akouessa (commune d’Abomey), ainsi qu’Avlamè, Koussoukpa et Kpokissa (commune de Zogbodomey). La signature de ces conventions vient parachever la sélection des douze localités rurales réparties sur l’ensemble des trois départements désignés par l’exécutif.