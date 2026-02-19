Bénin: les responsables du BR renforcent les sanctions contre Bertin Koovi

Le Bertin Koovi a été suspendu pour une durée d’un an de toutes les activités du Bloc Républicain, décision intervenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire interne à la formation politique.

Cette sanction est effective depuis le 7 février 2026, à la suite d’une session extraordinaire du Bureau Exécutif National (BEN) du parti.



La mesure fait suite à une publication attribuée à Koovi, jugée contraire aux règles de discipline du parti. Selon le communiqué diffusé par le Bloc Républicain, le texte en question comportait des positions personnelles et des orientations politiques exprimées sans mandat, ce qui constitue une violation des obligations de réserve et de la discipline interne.



Outre cette mise à l’écart des activités politiques pour une période d’un an, la décision du BEN prévoit également que Koovi ne pourra occuper aucun poste de responsabilité au sein du parti ni être nommé auprès de dirigeants du Bloc Républicain pendant trois ans.

Cette double sanction vise à souligner l’importance accordée par la formation politique à l’unité, à la cohésion interne et au respect de ses instances dirigeantes.



Dans la foulée de sa suspension, l’intéressé avait déjà été mis à l’écart à titre conservatoire par le Secrétariat Exécutif du parti, un prélude à l’arbitrage final du Bureau Exécutif National.