Bénin: dernier message de Patrice Talon avant son départ du pouvoir

À quelques jours de la cérémonie d’investiture du président élu Romuald Wadagni, prévue ce dimanche 24 mai 2026, le chef de l’État sortant Patrice Talon a adressé un message solennel au peuple béninois.

Dans cette déclaration empreinte d’émotion et de reconnaissance, il a salué le parcours collectif accompli au cours de ses dix années de gouvernance et exprimé sa confiance en l’avenir du pays.

Patrice Talon a félicité son successeur, lui souhaitant « grande réussite dans l’action qui sera la sienne durant les sept années à venir ». Il a rappelé les réformes et les chantiers majeurs engagés pour renforcer l’État et mettre l’action publique au service du développement socio‑économique.

Le président sortant a également tenu à remercier les Béninois pour leur engagement et leur résilience : « Nos efforts et sacrifices portent peu à peu des fruits. Cela est à notre actif à tous, Béninoises et Béninois des villes, des campagnes et même de la diaspora. »

Dans un passage personnel, il a rendu hommage à son épouse Claudine Gbénagnon Kpoviessi Talon, qu’il a qualifiée de « grande dame » pour son soutien constant et son accompagnement discret tout au long de son mandat.

Patrice Talon a appelé ses compatriotes à se mobiliser autour du nouveau président pour poursuivre la marche vers le progrès : « Ensemble, nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui, dans l’intérêt supérieur du Bénin. »

𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗢𝗡 𝗔𝗨 𝗣𝗘𝗨𝗣𝗟𝗘 𝗕É𝗡𝗜𝗡𝗢𝗜𝗦

Mes chers compatriotes,

Ce dimanche 24 mai 2026, notre Président élu, Monsieur Romuald Wadagni, prêtera serment pour entrer formellement dans ses fonctions. Dès lors, il aura la délicate et exaltante mission de conduire la marche de notre pays vers davantage de progrès et de bien-être collectif et individuel.

A cet effet, je voudrais lui réitérer mes vœux de grande réussite dans l’action qui sera la sienne durant les sept années à venir.

Pour ma part, au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu’ensemble nous avons osé parcourir ces dix dernières années, pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs engagés en vue de raffermir notre État et mettre l’action publique au service de son développement socioéconomique.

Assurément, le chemin n’a pas toujours été simple à parcourir. Bien souvent, il fut parsemé d’embûches ; mais c’est aussi cela qui en a fait le charme et nous a galvanisés.

A l’arrivée, nous pouvons observer avec le reste du monde qui ne manque de nous exprimer son admiration, que nous avons fait du chemin. Nos efforts et sacrifices portent peu à peu des fruits. Cela est à notre actif à tous, Béninoises et Béninois des villes, des campagnes et même de la diaspora, jeunes et moins jeunes.

Avoir été le Chef d’équipe de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays fut un sacré honneur pour moi. Aussi, ma gratitude envers le Bénin et envers chacun de vous, est-elle sans borne.

En vous prenant à témoin, je me fais le devoir de saluer le rôle combien efficace d’une grande dame qui a su m’accompagner avec affection et patience et dont le coaching m’aura été d’un grand apport. Je veux nommer Madame Claudine Gbénagnon Kpoviessi épouse TALON que je remercie de tout mon cœur.

De même, j’adresse ma reconnaissance à tous ceux qui m’ont entouré de leur amour, leur amitié et leurs soutiens, toutes choses qui m’ont permis de donner le meilleur de moi-même.

En passant le relais au Président Romuald Wadagni, je veux partager avec vous ma conviction que sous son magistère, notre pays fera encore de grands pas vers l’accomplissement de son dessein, celui d’être une grande Nation.

Pour ce faire, je ne doute pas que fort de ce que nous avons accompli jusqu’ici et mus par la volonté inébranlable d’aller encore plus loin, ensemble nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui, dans l’intérêt supérieur du Bénin, pour conquérir des pans entiers de progrès qui génèrent bien-être, fierté et prospérité à toutes et à tous.

Vive la République !

Vive le Bénin !