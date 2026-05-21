Bénin: une session plénière marathon s’ouvre ce jeudi au palais des gouverneurs

Les députés de la dixième législature participent les 21 et 22 mai 2026 à une session plénière au Palais des Gouverneurs de Porto‑Novo.

Sous la présidence de Joseph Djogbénou, les députés auront durant les deux jours à examiner un ordre du jour particulièrement dense, composé d’une trentaine de points.

Au cœur des débats figurent des textes majeurs tels que la loi sur la protection de l’environnement, destinée à moderniser le cadre normatif et à renforcer la lutte contre les pollutions, ainsi qu’un projet de loi sur la répression du faux monnayage, aligné sur les standards de l’Union monétaire ouest‑africaine.

Les parlementaires vont également valider la ratification de la Convention bancaire de l’UMOA et adopté la loi de règlement définitif de la gestion 2024, qui entérine les résultats budgétaires de l’exercice écoulé.

La plénière sera aussi l’occasion de ratifier une série d’accords de financement avec les partenaires internationaux. Les projets concernent des secteurs stratégiques tels que l’énergie, avec l’électrification rurale et l’interconnexion haute tension Natitingou‑Tanguiéta‑Porga, l’eau potable avec les programmes PROSER‑MR et l’approvisionnement en Atacora‑Donga, ou encore l’éducation technique à travers la construction et la réhabilitation de lycées.

D’autres initiatives portent sur l’inclusion des jeunes, l’entrepreneuriat féminin, la gestion des forêts classées et la cohésion sociale dans le nord du Golfe de Guinée.

Cette plénière marathon illustre la volonté du Parlement de solder l’héritage législatif de la précédente mandature tout en consolidant les partenariats financiers du pays. Pour les nouveaux députés, elle va constituer un véritable baptême du feu, marqué par l’examen de textes techniques et stratégiques.

En validant ces projets et ratifications, l’Assemblée nationale entend renforcer la crédibilité du Bénin auprès de ses partenaires et affirmer son rôle central dans la modernisation du cadre institutionnel et économique.