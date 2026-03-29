Bénin: les propositions de Paul Hounkpè sur l’agriculture, l’industrialisation et la croissance

Dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le candidat Paul Hounkpè met en avant une vision économique articulée autour de l’agriculture, de l’industrialisation et de la croissance inclusive. Portée notamment par ses représentants, cette orientation part d’un constat clair, celui que malgré une croissance économique estimée à près de 8 % selon les données officielles, une large frange de la population béninoise reste confrontée à la pauvreté, révélant ainsi les limites d’un modèle de développement jugé insuffisamment inclusif.

Pour le candidat, cette croissance ne se traduit pas concrètement par une amélioration significative des conditions de vie. Près de 40 % des Béninois vivraient encore dans l’extrême pauvreté, avec des difficultés d’accès aux besoins essentiels. Cette situation met en lumière une économie marquée par un sous-emploi persistant et un impact limité sur la réduction des inégalités. Dès lors, Paul Hounkpè et son équipe estiment nécessaire de repenser en profondeur les fondements du modèle économique actuel.

L’un des axes majeurs de cette refondation concerne l’agriculture. Le diagnostic posé souligne la prédominance de petites exploitations, souvent de taille réduite, qui maintiennent les producteurs dans une logique de subsistance. Face à cela, le candidat propose un changement de paradigme à travers une réforme du marché national agricole, accompagnée d’un programme structurant de sécurité alimentaire. L’objectif est de garantir des revenus stables aux paysans, notamment via l’instauration d’un revenu plancher annuel, ainsi qu’une meilleure protection sociale pour les travailleurs ruraux.

Sur le plan industriel, le projet défendu par Paul Hounkpè met l’accent sur le soutien aux petites et moyennes entreprises, considérées comme le moteur potentiel de la transformation économique. Le candidat critique un code des investissements jugé peu favorable aux PME/PMI, ainsi qu’un environnement marqué par une forte pression fiscale et une concurrence extérieure jugée déloyale. Il propose ainsi de réorienter les politiques publiques en faveur de l’innovation technologique locale et des industries de substitution aux importations, tout en répondant aux défis énergétiques persistants.

Enfin, au-delà des réformes sectorielles, Paul Hounkpè prône une approche politique inclusive, avec la mise en place d’un gouvernement d’union nationale dès son éventuelle investiture. Cette ambition vise à rassembler les compétences issues de divers horizons pour accélérer le développement du pays. S’adressant particulièrement aux jeunes diplômés sans emploi, le candidat appelle à un engagement en faveur d’un renouveau économique et social, fondé sur l’industrialisation et la création d’opportunités durables.