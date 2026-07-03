Bénin : les épreuves écrites du concours de recrutement de 150 douaniers fixées au 18 juillet

La Direction générale des Douanes a annoncé la date des épreuves écrites du concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de l’année 2024. Les candidats déclarés admissibles à l’issue des tests psychotechniques sont attendus le samedi 18 juillet 2026 au CEG Sainte Rita de Cotonou, unique centre de composition.

La Direction générale des Douanes a rendu publique la date des épreuves écrites du concours de recrutement de cent cinquante (150) fonctionnaires des Douanes, organisé au titre de l’année 2024.

Dans un communiqué en date du 02 juillet 2026, l’administration douanière a informé que les candidats retenus à l’issue des épreuves psychotechniques composeront le samedi 18 juillet 2026 au CEG Sainte Rita à Cotonou, retenu comme centre unique pour le déroulement des épreuves.

Les candidats sont convoqués à 6 heures précises. Ils devront obligatoirement se présenter avec une pièce d’identité en cours de validité. La Direction générale des Douanes insiste sur le respect de l’heure de convocation et précise qu’aucun retard ne sera toléré.

Par ailleurs, elle rappelle que les matières de composition restent celles définies dans les communiqués n°453-c/DBP/DAFL/DRH/SP du 31 juillet 2025 et n°505-c/DGD/DBP/DAFL/DRH/SP du 20 août 2025.

Ci- dessous, les matières de composition