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Bénin

Bénin: après ses multiples sorties virulentes contre les autorités, le tiktokeur Steve Wotto arrêté

Steve Wotto, internaute connu pour ses prises de position virulentes et ses publications répétées visant plusieurs personnalités publiques, a été interpellé par la Police Républicaine.

Edouard Djogbénou
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Cette arrestation intervient dans un contexte marqué par de nombreuses critiques et signalements liés à ses interventions sur les réseaux sociaux, souvent jugées attentatoires à l’image et à la réputation des autorités.

L’internaute qui défie le chef de l’État et les institutions de la République se trouve donc entre les mains des forces de l’ordre depuis la nuit du lundi au petit matin de ce mardi. Il répondra certainement de ses nombreuses sorties au cours desquelles il multiplie injure et menace contre les autorités du pays.

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