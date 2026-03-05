Bénin : le programme des obsèques de Maurice Aïwanou, membre de la garde rapprochée de Patrice Talon, dévoilé

La famille de Maurice Aïwanou, agent de la garde rapprochée du président de la République Patrice Talon, a rendu public le programme officiel de ses obsèques. Décédé le 10 février 2026 à Cotonou à l’âge de 44 ans, il sera conduit à sa dernière demeure le samedi 14 mars 2026.

La famille de feu Maurice Aïwanou a communiqué le programme des obsèques de l’agent de la garde rapprochée du président de la République, décédé le 10 février 2026 à Cotonou dans sa 44ᵉ année. Les cérémonies funèbres se dérouleront entre Cotonou, Abomey-Calavi et Akodéha.

Selon les informations rapportées par Le Matinal, les hommages débuteront le vendredi 13 mars 2026 par une veillée de prières et de chants prévue à 19h30 à l’Église catholique Saint Jean de Cotonou.

Les obsèques proprement dites auront lieu le samedi 14 mars 2026. La journée commencera à 06h30 par la levée du corps à la morgue “Les Anges” d’Abomey-Calavi.

Le corps sera ensuite exposé de 07h00 à 07h30 au domicile du défunt à Cocotomey, puis de 08h00 à 09h00 à Ahogbohouè, Cité de l’Espérance, dans la maison familiale.

La messe corps présent sera célébrée de 10h00 à 11h30 à l’Église catholique Saint Jean de Cotonou. À l’issue de cette célébration eucharistique, le cortège funèbre prendra la direction d’Akodéha, où l’inhumation est prévue à 13h00.

La famille a également indiqué que les condoléances seront reçues sur le parvis de l’église après la messe.

Ces différentes cérémonies permettront aux parents, amis et connaissances de rendre un dernier hommage au défunt.