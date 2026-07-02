Bénin : le gouvernement retire le pesticide « Sniper 1000 EC DDVP » du marché

En Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement a ordonné le retrait du marché du « Sniper 1000 EC DDVP », un produit contenant une substance jugée très dangereuse pour la santé. Les autorités rappellent que la commercialisation de tout pesticide non homologué est interdite au Bénin.

Le gouvernement béninois passe à l’offensive contre les pesticides non autorisés. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 1er juillet 2026, il a décidé de retirer du marché le pesticide « Sniper 1000 EC DDVP », tout en rappelant l’interdiction de commercialiser des produits phytosanitaires non homologués sur le territoire national.

Selon le compte rendu du Conseil, la réglementation en vigueur est sans équivoque : « aucun pesticide ne peut être mis en circulation sur le territoire national s’il ne bénéficie d’une homologation conformément aux dispositions des textes en vigueur ». Malgré cette exigence, les autorités constatent que certains commerçants continuent de vendre des pesticides interdits, exposant ainsi les consommateurs à des risques sanitaires importants.

Le gouvernement cite notamment le cas du « Sniper 1000 EC DDVP », un produit contenant du dichlorvos. Cette molécule est classée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans la catégorie « Toxicité aiguë 1b très dangereux ». Bien qu’interdite d’utilisation en agriculture au Bénin, elle est encore commercialisée dans les circuits informels et utilisée dans les ménages pour éliminer les insectes volants et rampants.

Pour l’Exécutif, cette situation est préoccupante. Il rappelle que le dichlorvos, à l’instar des autres substances classées « cancérogènes et très dangereux », est interdit d’utilisation au Bénin en raison des risques qu’il présente pour la santé humaine et l’environnement.

Afin de mettre un terme à cette commercialisation, le Conseil des ministres a décidé du retrait immédiat du « Sniper 1000 EC DDVP » du marché béninois. Les ministres en charge du dossier ont reçu pour instruction de prendre « toutes les dispositions nécessaires » pour faire appliquer cette mesure et renforcer les contrôles sur l’ensemble du territoire.