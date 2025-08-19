Bénin: le gouvernement relance la lutte contre l’occupation anarchique des espaces publics

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a ordonné à la Police républicaine d’agir avec les autorités locales pour mettre fin à l’occupation illégale des trottoirs, à la circulation des véhicules à bras et à la divagation des animaux. Cette décision vise à restaurer l’ordre public, la sécurité et la salubrité dans les grandes villes.

Le gouvernement béninois hausse le ton face au retour du désordre dans les villes. À travers un communiqué officiel rendu public ce mardi 19 août 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a instruit la Police républicaine à mener une opération conjointe avec les autorités communales et locales.

L’objectif est de faire libérer les espaces publics, dégager les trottoirs encombrés et retirer de la circulation les véhicules à bras tels que pousse-pousse et brouettes.

Selon le communiqué, la réoccupation anarchique des espaces déjà libérés met à mal les efforts entrepris pour assainir l’environnement urbain.

Une mise en garde claire aux populations

À cela s’ajoutent la présence massive de pneus usagés exposés le long des artères, la prolifération de la vente à la sauvette, la multiplication des urinoirs improvisés et la divagation des animaux domestiques.

Autant de pratiques qui, selon le ministère, compromettent la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Le ministre a ainsi ordonné le retrait systématique des véhicules à bras et des pneus, la répression de la vente illicite sur les trottoirs ainsi que la lutte contre la pollution environnementale. Les propriétaires de magasins, boutiques et débits de boissons sont également sommés de libérer les trottoirs, sous peine de sanctions coercitives.

Dans son communiqué, le ministère rappelle que la divagation des animaux domestiques demeure strictement interdite. Les populations sont donc invitées à se conformer aux prescriptions en vigueur et à coopérer avec les forces de l’ordre. Le gouvernement entend ainsi restaurer durablement la discipline urbaine et préserver un cadre de vie sain et sécurisé pour tous.