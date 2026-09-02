Passeport à 185 dollars : ce que le procès Semlex peut apporter aux Congolais

Quatorze personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans l'affaire des passeports biométriques congolais, vendus 185 dollars alors qu'une partie du prix aurait été détournée. Le prix du document a depuis été ramené à 75 dollars.

La chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé, le 31 août 2026, quatorze personnes devant le tribunal correctionnel dans l’affaire des passeports biométriques de la République démocratique du Congo, pour corruption d’agents publics étrangers, blanchiment de capitaux et fraude fiscale. Parmi les mis en cause figurent Albert Karaziwan, dirigeant de la société belge Semlex, et Emmanuel Adrupiako, ancien conseiller financier de l’ex-président congolais Joseph Kabila.

L’enquête porte sur le contrat qui a confié à Semlex, entre 2015 et 2025, la fabrication des passeports biométriques congolais, alors vendus 185 dollars, l’un des prix les plus élevés au monde. Selon les éléments de l’instruction, 60 dollars sur chaque passeport auraient été reversés à LRPS Ltd, une société basée à Dubaï présentée comme liée à une proche de Joseph Kabila. Le préjudice est évalué à environ 60 millions de dollars.

C’est la première fois qu’une entreprise belge est renvoyée devant un tribunal correctionnel pour des faits de corruption internationale. L’enquête, ouverte en janvier 2017 après l’arrestation d’un intermédiaire porteur de 400 000 dollars en liquide à l’aéroport de Bruxelles, a duré neuf ans et nécessité des commissions rogatoires en RDC et aux Émirats arabes unis.

Ce renvoi en procès ne rendra pas automatiquement aux usagers congolais les sommes qu’ils ont payées en trop pour leur document de voyage. Il permettra en revanche d’établir judiciairement les responsabilités dans un dossier qui a longtemps symbolisé le coût, pour les citoyens, de marchés publics jugés opaques.

Un prix du passeport nettement revu à la baisse

Le prix du passeport biométrique congolais a depuis fortement baissé : les autorités l’ont ramené à 75 dollars en avril 2025, contre 185 dollars à l’origine. La date d’ouverture du procès devant le tribunal correctionnel de Bruxelles n’a pas encore été communiquée.