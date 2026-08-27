Malawi : la GSMA projette 1 100 milliards de kwachas de valeur supplémentaire d’ici 2030

L’association du secteur mobile estime qu’une combinaison de réformes fiscales, d’investissements télécoms et d’efforts sur les compétences numériques pourrait aussi créer environ 490 000 emplois dans le pays.

La GSMA estime que le Malawi pourrait générer 1 100 milliards de kwachas malawites de valeur économique supplémentaire et environ 490 000 emplois d’ici 2030 si ses recommandations sur le numérique sont mises en œuvre.

Le rapport souligne qu’en 2025, 87 % de la population malawite était déjà couverte par la 4G. L’organisation évalue pourtant à environ 80 % la part des habitants vivant sous couverture mobile haut débit sans utiliser l’internet mobile.

Selon la GSMA, la pénétration unique de l’internet mobile atteint 12,5 % au Malawi, tandis que l’adoption du smartphone s’élève à 33 %. Ces écarts alimentent l’argument du rapport en faveur de mesures destinées à convertir la couverture existante en usage effectif.

L’association recommande notamment de supprimer la taxe d’accise de 10 % sur les services mobiles et d’alléger la fiscalité sur les smartphones d’entrée de gamme, en plus d’actions sur les compétences numériques et l’investissement télécom.

La GSMA estime que l’application complète de ces mesures porterait la couverture 4G à 99 % et ajouterait environ 810 000 utilisateurs de l’internet mobile, pour un total proche de 5 millions d’usagers.