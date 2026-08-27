Ballon d’Or 2026: les critères de sélection du prochain lauréat dévoilés

À deux mois de la cérémonie, les organisateurs du Ballon d’Or ont précisé les modalités qui permettront de départager les prétendants au prestigieux trophée. La 70e édition s’annonce particulièrement indécise, avec un jury international de journalistes chargé de désigner les lauréats.

Les organisateurs du Ballon d’Or ont précisé les règles qui permettront de départager les prétendants au prestigieux trophée. La cérémonie de la 70e édition se tiendra le 26 octobre prochain, avec une lutte qui s’annonce particulièrement indécise. À deux mois de la cérémonie, les contours du prochain Ballon d’Or se précisent. Les organisateurs ont dévoilé les principaux éléments qui guideront le choix du futur lauréat, alors que la course s’annonce particulièrement ouverte.

Une fois les différentes listes de nommés publiées, les candidats seront départagés par un jury international composé de journalistes spécialisés. Le système repose sur une représentation géographique afin de garantir une consultation à l’échelle mondiale. Le collège électoral réunira ainsi un journaliste issu de chacune des 100 premières nations au classement FIFA masculin. Pour le Ballon d’Or féminin, le dispositif concernera les représentants des 50 meilleures nations du classement mondial.

Cette organisation donnera donc un poids important aux performances réalisées au cours de la saison, mais aussi à l’appréciation des journalistes appelés à voter. Alors que plusieurs grandes stars figurent déjà parmi les prétendants annoncés ou pressentis, le suspense reste entier avant la révélation du vainqueur. Le successeur du dernier lauréat sera officiellement couronné le 26 octobre lors de la cérémonie.