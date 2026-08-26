Cotonou: le préfet du Littoral échange avec les conducteurs de mini-bus « Tokpa-Tokpa » sur leurs conditions d’exercice
Le préfet du département du Littoral, Gilbert Déou Malè, a accordé une audience le lundi 24 août 2026 à une délégation du Collectif des acteurs du transport en commun, communément désignés sous l’appellation « Tokpa-Tokpa ».
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la concertation entre l’autorité préfectorale et les professionnels du secteur des transports urbains à Cotonou.
Au cours des échanges, les représentants des conducteurs et propriétaires de ces mini-bus ont présenté un état des lieux des difficultés logistiques, sécuritaires et réglementaires qui entravent l’exercice quotidien de leur activité.
Face à ces contraintes, la délégation a sollicité le soutien et l’arbitrage du préfet du Littoral afin d’engager un dialogue constructif avec les services administratifs compétents et de trouver des solutions durables adaptées aux réalités du terrain.
Engagement de l’autorité pour un dialogue interadministratif
Prenant acte de l’ensemble des griefs formulés, le préfet Gilbert Déou Malè a félicité la démarche concertée et pacifique de la corporation. L’autorité préfectorale a réaffirmé sa disponibilité à servir d’intermédiaire et à faciliter les échanges entre les transporteurs et les différentes administrations impliquées dans la régulation et l’organisation du transport urbain dans la métropole.
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